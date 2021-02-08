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“Milli mücadelenin öncü şehriyiz”

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında esnafa özel olarak hazırlanan hediyelerin dağıtımını gerçekleştiren Başkan Güngör, “Kahramanmaraşımızın kurtuluşu gönül coğrafyamız için son derece önemli. Birçok konuda olduğu gibi Kahramanmaraş’ımız kurtuluşta da öncü şehir olmuş ve birçok şehrimize de ilham vermiştir” dedi.

“Milli mücadelenin öncü şehriyiz”

“Milli mücadelenin öncü şehriyiz”

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında esnafa özel olarak hazırlanan hediyelerin dağıtımını gerçekleştiren Başkan Güngör, “Kahramanmaraşımızın kurtuluşu gönül coğrafyamız için son derece önemli. Birçok konuda olduğu gibi Kahramanmaraş’ımız kurtuluşta da öncü şehir olmuş ve birçok şehrimize de ilham vermiştir” dedi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 17:10
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında esnafa özel olarak hazırlanan hediye dağıtım programına katıldı. Müftülük Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Güngör’ün yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve meclis üyeleri de yer aldı. Müftülük Meydanı’ndan başlatılan programla esnaflar tek tek ziyaret edildi, hediyeleri verildi. Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun taşıdığı öneme dair açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

5-12 Şubat Kurtuluş Haftası

Başkan Güngör, “Kurtuluş Haftası etkinliklerimizi 5 – 12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklarımızı pandemi kısıtlılıklarını dikkate alarak yaptık. Bir haftalık süre içerisinde gerçekten zengin bir program hazırladık. Etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlıyoruz. Bugün de esnafımızın bayramını kutluyoruz. Kahramanmaraşımızın kurtuluşu gönül coğrafyamız için son derece önemli. Birçok konuda olduğu gibi Kahramanmaraş’ımız kurtuluşta da öncü şehir olmuş ve birçok şehrimize de ilham vermiştir” ifadelerini kullandı.

Bayramımız Kutlu Olsun

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nı tebrik ederek, “Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı Alem-i İslam’a Hitap Beyannamesi ve hediyeler çok güzel. Kahramanmaraş’ımızın kurtuluş ruhunun gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemli buluyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bu hassasiyetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tüm halkımızın Kurtuluş Haftası’nı tebrik ediyorum” diye konuştu.

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