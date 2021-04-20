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Milyonlarca lira harcanan Dulkadiroğlu kamu külliyesinin zemininden su çıkıyor

Kahramanmaraş’ta binlerce lira harcanarak tamamlanan Dulkadiroğlu Belediyesi hizmet binası, zeminden çıkan su nedeniyle oto parkı yaz aylarında bile su birikintileri oluşuyor.

Milyonlarca lira harcanan Dulkadiroğlu kamu külliyesinin zemininden su çıkıyor

Milyonlarca lira harcanan Dulkadiroğlu kamu külliyesinin zemininden su çıkıyor

Kahramanmaraş’ta binlerce lira harcanarak tamamlanan Dulkadiroğlu Belediyesi hizmet binası, zeminden çıkan su nedeniyle oto parkı yaz aylarında bile su birikintileri oluşuyor.

20 Nisan 2021 Salı 15:14
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 50 bin metrekare alana hazırlanan 'Kamu Külliyesi' projesi tamamlanarak kurumlar yeni binaya taşındı.

90 milyon TL harcanarak tamamlanan külliyede Dulkadiroğlu Belediyesi, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlardan oluşurken, külliye binasının zemininden su çıkıyor.

Kışın, külliye binasının zemininde bulunan otoparkta, tabandan çıkan su nedeniyle otoparkın büyük bölümü suyla kaplanırken, yaz aylarında ise 400 araç kapasiteli oto parkın birçok yerinde su birikintileri oluşmaya devam ediyor.

Külliye otoparkının tavanı ve havalandırma sistemleri ise oluşan rutubetlenme nedeniyle zarar görüyor.

Milyonlarca lira harcanarak inşa edilen binada zeminden su çıkması, zemin etüt çalışmasıyla ilgili akıllara soru işaretleri getiriyor.

Yetkililer, zemin suyu ile ilgili gerekli iyileştirmenin yapılacağını belirtse de, kış’dan bu yana su içinde kalan otopark için şimdiye dek bir çalışma başlatılmadı.

Son Güncelleme: 20.04.2021 18:50
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