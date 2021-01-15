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Miniklerin Hayali Gerçek Oldu

Büyükşehir Belediyesi, Şehit Uzman Çavuş Haşim Yenigül’ün çocuklarının itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi.

Miniklerin Hayali Gerçek Oldu

Miniklerin Hayali Gerçek Oldu

Büyükşehir Belediyesi, Şehit Uzman Çavuş Haşim Yenigül’ün çocuklarının itfaiyeci olma hayalini gerçekleştirdi.

15 Ocak 2021 Cuma 13:02
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2016’da Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Haşim Yenigül’ün eşi ve çocuklarını ağırladı. Ziyarette, şehidin oğulları Metin Musab (7) ve Haşim’in (4) itfaiyeci olma hayali de gerçekleştirildi. Aileyi karşılayan İtfaiye Daire Başkanı Fatih Yoldaş, miniklerle bizzat ilgilenerek, mesleki ekipmanları ve araçları tanıttı. Ardından çocuklar yıllardır hayalini kurdukları itfaiye aracına bindiler.

Meslektaşımız Oldu

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Fatih Yoldaş ziyarete ilişkin, “Bugün çok özel misafirlerimizi ağırladık. Kahramanmaraşlı Şehidimiz Haşim Yenigül’ün eşi Leyla Hanım ve çocukları ziyaretimize geldiler. Şehidimizin oğullarının en büyük hayalinin İtfaiyeci olarak can kurtarmak olduğunu öğrendik. Onlar bugün bizlerle aynı üniformayı giyerek fahri meslektaşımız oldular” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir’e Teşekkür

İtfaiye Daire Başkanlığına çocuklarıyla birlikte gelen Şehit Haşim Yenigül’ün eşi Leyla Yenigül, ziyaret sonrası; “Oğullarım Musab ve Haşim sürekli itfaiyeci olmak istediğini söylüyorlardı. Oyun oynarlarken bile “İtfaiyeci” olup, yangın söndürüyorlar. En büyük hayalleriydi açıkçası. Onların bu hayalini gerçekleştiren başta Kahramanmaraş İtfaiyesi’ne ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.” açıklamalarında bulundu.

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