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Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor
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Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor

Büyükşehir Belediyesinin Mobil Çocuk Kütüphanesi; Onikişubat’taYedikuyular bölgesi ve Ilıca ile Pazarcık’ın Büyüknacar Mahallesi’nde çocuklarla bir araya geldi. Çeşitli etkinliklerle hem eğlenen hem öğrenen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor

Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor

Büyükşehir Belediyesinin Mobil Çocuk Kütüphanesi; Onikişubat’taYedikuyular bölgesi ve Ilıca ile Pazarcık’ın Büyüknacar Mahallesi’nde çocuklarla bir araya geldi. Çeşitli etkinliklerle hem eğlenen hem öğrenen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:39

Sosyal belediyecilik kapsamında faaliyetlerini artırarak sürdüren ve vatandaşlarla iç içe olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik örnek projesi Mobil Çocuk Kütüphanesi, yaz tatilinde de şehrin çeşitli noktalarında miniklerle buluşmaya devam ediyor.

Özellikle kırsal kesimlerdeki mahalleleri ziyaret ederek çocukları kitaplarla buluşturan Mobil Çocuk Kütüphanesi’nin yeni durağı; Onikişubat’taYedikuyular bölgesi ve Ilıca ile Pazarcık’ın Büyüknacar Mahallesi oldu.

Masal saati, yüz boyama, puzzle, satranç ve boyama gibi birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerin gerçekleştirildiği ziyaretlerde yüzlerceçocuğa çeşitli kitap ve dergiler de hediye edildi. Mobil Çocuk Kütüphanesi’ni ve gerçekleştirilen etkinlikleri çok beğendiklerini ifade eden çocuklar, Büyükşehir Belediyesi ve Mobil Çocuk Kütüphanesi ekibine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mobil Çocuk Kütüphanesi’nin yaz tatili boyunca da şehrin farklı noktalarında çocuklarla bir araya gelmeye devam edeceği belirtildi.

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