Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor

Sosyal belediyecilik kapsamında faaliyetlerini artırarak sürdüren ve vatandaşlarla iç içe olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik örnek projesi Mobil Çocuk Kütüphanesi, yaz tatilinde de şehrin çeşitli noktalarında miniklerle buluşmaya devam ediyor.

Özellikle kırsal kesimlerdeki mahalleleri ziyaret ederek çocukları kitaplarla buluşturan Mobil Çocuk Kütüphanesi’nin yeni durağı; Onikişubat’taYedikuyular bölgesi ve Ilıca ile Pazarcık’ın Büyüknacar Mahallesi oldu.

Masal saati, yüz boyama, puzzle, satranç ve boyama gibi birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerin gerçekleştirildiği ziyaretlerde yüzlerceçocuğa çeşitli kitap ve dergiler de hediye edildi. Mobil Çocuk Kütüphanesi’ni ve gerçekleştirilen etkinlikleri çok beğendiklerini ifade eden çocuklar, Büyükşehir Belediyesi ve Mobil Çocuk Kütüphanesi ekibine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mobil Çocuk Kütüphanesi’nin yaz tatili boyunca da şehrin farklı noktalarında çocuklarla bir araya gelmeye devam edeceği belirtildi.