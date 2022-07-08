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Mücahit Kara Kahramanmaraş Halkının Bayramını Kutladı

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mücahit Kara Kahramanmaraş Halkının Bayramını Kutladı

Mücahit Kara Kahramanmaraş Halkının Bayramını Kutladı

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

08 Temmuz 2022 Cuma 13:39
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Kara, mesajında, İslam aleminde yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının zirveye ulaştığı dini bayramlardan olan mübarek Kurban bayramını kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını ifade etti.

Manevi değerleri özünde barındıran İslam dininin anlamlı günlerinden biri olanKkurban bayramının, ibadet olmanın yanı sıra, özellikle yardımlaşmayı ve paylaşmayı simgelediğini ifade eden, Kara, şöyle devam etti:

"Hayat şartlarının, farkında olunmadan içine sürüklediği yalnızlık duygusundan uzaklaşmamıza vesile olan bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, dargınlıkların unutulduğu, huzurun, sevginin, merhametin en üst seviyeye ulaştığı günlerdir.

Tüm İslâm aleminin bu müstesna günleri barış, huzur ve kardeşlik duyguları içerisinde kutlamalarını ve bayram coşkusunu tüm yoğunluğuyla yaşamaları en büyük dileğimizdir.

Kurban bayramının dünyaya ve ülkemize huzur ve barış getirmesi temennisiyle, tüm İslam Alemi'nin Kurban bayramını en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve mutluluk dileklerim."

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Mücahit Kara Kahramanmaraş Halkının Bayramını Kutladı
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