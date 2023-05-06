Muhammed Aydoğar “Artık çözüm var, artık çare var, artık yeniden refah var”

Cumhur ittifakı üyesi Yeniden Refah Partisi 1. Sıra Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, seçim çalışmalarında her gün bir motto belirlediklerini bugünün söyleminin ise, önce ahlak ve maneviyat olduğunu dile getirdi.

Bugün seçim çalışmalarına Derepazarı’ndaki esnaflardan başlayan Muhammed Aydoğar ve ekibi, seçilip meclise girdikleri zaman önce ahlak ve maneviyat düsturu ile hareket edeceklerini aile yapısını bozucu her türlü yapılanmalara karşı mücadele edeceklerini ifade etti.

Ziyaretler sırasında konuşan Muhammed Aydoğar, “Bugünkü seçim sloganımız önce ahlak ve maneviyat. Erbakan hocamız yıllarca bu konu üzerinde durdu. Ahlâk ve maneviyat olmayan yerde hiçbir şey olmaz, üretim olmaz, istihdam olmaz derdi. Her şeyin başı ahlak ve maneviyattan başlıyor derdi. Biz de bununla bugün start vermiş olduk. Sloganımız böyle, oldu her gün bir slogan seçiyoruz. Cumhur ittifakının bir üyesi olarak bizim herhangi bir baraj problemimiz ve oy sıkıntımız yoktur. Kahramanmaraşlı hemşerilerimizden cumhurbaşkanlığında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy isterken milletvekili noktasında da Yeniden Refah Partisine, milli görüşçülere oy istiyoruz. Milli görüş meclise diyoruz. Bu vesile ile tüm Kahramanmaraş’ın ilçelerini sokaklarını adım adım geziyoruz ve esnafımızla hemhal oluyoruz. İnşallah meclise girdiğimiz takdirde aile yapısını bozucu, aile yapısına zarar verici, aile yapısını bozacak bütün maddeleri ayıklayacağız. Ahlak ve maneviyatı şuur edinip inşallah tekrar özümüze ve maneviyata geri döneceğiz. 14 Mayıs günü inşallah kazanan Yeniden Refah Partisi olacak, inşallah kazanan Cumhur ittifakı olacaktır" dedi.