Muhammed Aydoğar: “Depremden sonra Elbistan’a sahip çıkılmadı”

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala seçim çalışmalarını dur durak bilmeden sürdüren Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Elbistan ilçesinde yaş meyve ve sebze halini ve pazaryerindeki esnafları ziyaret etti. Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan Adayı EyyüpCeran’daAydoğar’a eşlik etti. 6 Şubat’ta meydana gelen 2.depremin merkez üssü Elbistan’a sahip çıkılmadığını vurgulayan Aydoğar, yetkililerin sessiz kaldığını ifade etti. Elbistan’ı 31 Mart’tan sonra ayağa kaldırmak için özverili bir şekilde çalışacaklarını kaydeden Aydoğar, Elbistan’ın Yeniden Refah belediyeciliği ile yeniden cazibe merkezi olacağını dile getirdi.

ELBİSTAN’I TEKRAR CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ

Aydoğar, Elbistan ilçesinde hal ve pazaryeri ziyaretinde yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:“Seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş’ın incisi Elbistan ilçemizdeyiz. Elbistan ilçemizin yaş sebze ve meyve halindeyiz. Depremin izleri Elbistan’ımızda silinmiş değil. 2.depremin merkez üssü Elbistan ilçesiydi. Elbistan ilçemiz Nurdağ ve İslahiye gibi ayağa kaldırılamadı. Gerekli ilgi gösterilmedi. Buradan yetkililere sesleniyorum. Asıl sıkıntı sizlerin Elbistan’a sahip çıkmamasıydı. Bu konuda sessiz kaldınız. Nurdağ ve İslahiye’ye sahip çıkıldığı gibi sizler Kahramanmaraş’ın incisi Elbistan’a sahip çıkamadınız. Elbistan merkezimizde şuan çivi çakılmıyor. Bunun yapılmasını sizler taca ataraktan bekliyorsanız boşuna topu taca atmayın, yükü bizim üzerimize verin, sorumluluğu bizim üzerimize verin. Göreceksiniz, 31 Mart’ta sandıklarda Kahramanmaraş halkıda, Elbistan halkıda yetki ve sorumluluğu bize verdiğinde Elbistan merkezini bir an önce ayağa kaldıracağız. Eski tarihi yapısıyla, eski tarihi dokusuyla Elbistan’ı tekrardan cazibe merkezi haline getireceğiz. Elbistan’ımız için gerek turizminde, gerek sanayisinde, gerekse tarımında ve hayvancılığında Elbistan’ımızın tamamen yanında olacağız.”

ELBİSTAN’IN KEMİKLEŞMİŞ SORUNLARINI HEP BERABER ÇÖZECEĞİZ

Yeniden Refah Partisi Elbistan Belediye Başkan Adayı EyyüpCeran ise; Büyükşehir Belediyesi’nde Muhammed Aydoğar’a destek isteyerek; “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Muhammed Aydoğar, Elbistan’ımıza geldiler. Vatandaşlarımızın bize verdiği desteği, Muhammed Başkanımız için de istiyoruz. Muhammed Başkanımızla birlikte inşallah Elbistan’a güzel hizmetler yapacağız. Beraber büyük projelere imza atacağız. Elbistan’ın kemikleşmiş sorunlarını beraber çözeceğiz. Elbistan halkı hazır olsun. Elbistan hazır olsun, Elbistan’da güzel projeler hayata geçirilecek. Elbistan’da atılımlar yapılacak, Elbistan yaşanabilir bir şehir olacak” ifadelerini kullandı.