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Muhammed Aydoğar, ‘Edeple kazanacağız’

14 Mayıs 2023 seçimlerine bir hafta kala Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 1. Sıra Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, bugünkü seçim ziyaretleri sırasında edeple kazanacaklarını söyledi.

Muhammed Aydoğar, ‘Edeple kazanacağız’

Muhammed Aydoğar, ‘Edeple kazanacağız’

14 Mayıs 2023 seçimlerine bir hafta kala Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 1. Sıra Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, bugünkü seçim ziyaretleri sırasında edeple kazanacaklarını söyledi.

08 Mayıs 2023 Pazartesi 11:03

Deprem bölgesinde asla mahallelerde afiş asmadıklarını, kimseyi lüzumsuz rahatsız etmediklerini dile getiren Aydoğar, depremzedeleri anlayışla karşıladıklarını, onların mahsun olduklarını dolayısıyla kendilerinin de mahsun olduklarını ifade ederek, zor bir süreçten geçiyoruz ancak üstesinden geleceklerini ve edepten hiçbir zaman ayrılmayacaklarını söyledi.

Bugünkü seçim çalışmasında ilk duraklarının Fatmalı Mahallesi'ndeki Mevlid-i Şerif olduğunu söyleyen Aydoğar, daha sonra Kahramanmaraş'ta KAMİMDER'in düzenlediği imam hatipler mezunlarının pilav programına katıldı.

Daha sonra Göksun'a hareket eden Muhammed Aydoğar ve ekibi, burada da seçim çalışmalarının tamamladıktan sonra Tekir bölgesine geçti.

Tekir'de yaptığı konuşmada Muhammed Aydoğar, şunları kaydetti: “Bugünkü seçim sloganımız edeple kazanacağız. Çünkü deprem bölgesindeyiz, insanların acıları var depremzedeler mahsundur bizler de mahsunuz aynı acıları paylaşıyoruz. Bu yüzden de edep ve haya ile hareket ediyoruz dolayısıyla bugün slogan olarak edep ve haya ile kazanacağız sloganını kendimize şiar edindik. Sabah seçim çalışmamıza Fatmalı Mahallemizde iki tane taziyeye ve Mevlid-i Şerife katılımla başladık. Daha sonra Kahramanmaraş İmam Hatipler Derneği’nin pilav programına katıldık. Daha sonra merkeze bağlı Altınova Mahallesi’ne geçerek burada partimize Gönül veren insanlarla bir araya geldik. Oradan da Göksun’a geçerek iş adamlarını ziyaret edip Tekir yaylamıza döndük. Tekir mahallemizdeki kardeşlerimiz de ağabeylilerimizle ablalarımızda şunu gördük buradaki kardeşlerimizin hepsi Milli Görüş bayrağının tekrar mecliste dalgalanmasını ve bizim milletvekili olarak seçilmemizi canı gönülden istiyorlar. Tekir mahallemizden geçerken siyasi partilerin bayraklarının asıldığını gördük. Biz yeniden Refah Partisi olarak deprem bölgesinde hassasiyeti ve insanların acısını gözettiğimiz için caddelere, mahallelere bayrak asmadık, kendi amblem ve bayrağımızı insanların gönlüne taktık. Buralara harcayacağımız parayı depremimize de kardeşlerimizin ihtiyaçlarına ayırıyoruz. Bu vesile ile tüm Kahramanmaraşlı hem şehirlerime hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Onun için bugünkü seçim sloganımız; hürmetle, muhabbetle saygıyla ve edeple kazanacağız."

Anahtar Kelimeler:
Muhammed Aydoğar‘Edeple Kazanacağız’
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