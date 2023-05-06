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Muhammed Aydoğar, “Hep birlikte kazanacağız”

14 Mayıs seçimlerine Cumhur ittifakı çatısı altında giren Yeniden Refah Partisi 1'nci sıra Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, çocukluğunun geçtiği Hayrullah Mahallesi'nde seri ziyaretlerde bulundu.

Muhammed Aydoğar, “Hep birlikte kazanacağız”

Muhammed Aydoğar, “Hep birlikte kazanacağız”

14 Mayıs seçimlerine Cumhur ittifakı çatısı altında giren Yeniden Refah Partisi 1'nci sıra Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, çocukluğunun geçtiği Hayrullah Mahallesi'nde seri ziyaretlerde bulundu.

06 Mayıs 2023 Cumartesi 23:40

Bir zamanlar bu bölgede esnaflık yaptığını ama şimdi esnafın çoğunun hayatını kaybettiğini, dükkanlarınsa yerle bir olduğunu hayallerin yıkıldığını kaydeden Aydoğar, inşallah buraların tekrar yeniden inşa ederek şehrin ekonomisine kazandırılacaklarını söyledi.

Meclise girdikleri takdirde Kahramanmaraş'ın yerel sorunlarının tamamını meclis kürsüsünde haykıracaklarını dile getiren Aydoğar, kentin turizm merkezlerinden olan Yedikuyular Kayak Merkezi, Başkonuş yaylası ve Ilıca bölgesine ait de projelerinin olduğunu ifade etti.

Derepazarı'ndaki yerle bir olan ticaret merkezinin ve şehrin tamamının yine aynı şekilde tarihi dokuya zarar verilmeden inşa edilmesi noktasında kendilerinin de mücadele ettiklerini zikreden Muhammed Aydoğar, gençlerin de desteğini almak suretiyle Kahramanmaraş için mecliste büyük bir mücadele edeceklerini söyledi.

Muhammed Aydoğar, açıklamasında; "Bugünkü seçim startımızı Derepazarı dediğimiz Hayrullah Mahallesi’nden başlatmış olduk. Hayrullah Mahallesi’nin bizim için şahsıma ait ayrı bir yeri vardır daha önce bu bölgede köy garajları vardı. Tabii biraz batı tarafında da Andırın garajı vardı. Çocukluğumuz burada geçti, yol boyunca tablayla sebze satan abilerimiz vardı, bizler de el arabası sürerdik. Çocukluğumuz, gençliğimiz hep bu bölgede geçti, bizler de bu çarşının esnafıydık. Tabii deprem sonrasında çocukluğumuzun geçtiği buraların yıkılmış olması, bizim de hayallerimizi ve anılarımızı yıktı. Bu caddede esnafımızın azalması şehrimizin ticaretine bir darbe vurduğunu ve deprem etkisi yarattığını da görüyoruz. Hayrullah Mahallesi’nin Derepazarı’nda yer alan bu manav esnafı adeta bir umuttu. İnşallah buralar eski haline dönecektir, buralarda toparlayacağız. Şehrimizin tamamını kültürel mirasına ve dokusuna zarar vermeden Kahramanmaraş’ı inşa etmek adına bizler de yola çıktık. taşın altına elimizi değil gövdemizi koyduk. Yeniden Refah Partisi olarak inşallah, genç başkan, genç vekil diyoruz, sloganımız da bu şekilde. Gençlerimizin de desteğini alarak meclise girdiğimiz takdir eder Kahramanmaraş'ın tüm haklarını özgür bir şekilde savunacağım. Kahramanmaraş için projemiz bir tane değil onlarca projemiz var önümüzde. Kahramanmaraş'ın Ilıca, Başkonuş ve Yedikuyular için ayrı ayrı projelerimiz var. İlçelerimiz ve özellikle şehir merkezimiz için de çok daha büyük bir projemiz var. STK’ların da desteğini alarak yeni bir Kahramanmaraş inşa etmek için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Son Güncelleme: 07.05.2023 00:01
Anahtar Kelimeler:
“Hep Birlikte Kazanacağız”Muhammed Aydoğar
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