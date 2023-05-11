Muhammed Aydoğar: Muharrem İnce'den 15 Mayıs Sabahı Bir Kez Daha "Adam Kazandı" Demesini Bekliyoruz

Muhammed Aydogar, son dakika haberi olarak geçen Memleket Partisi Genel Başkanı cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin istifasına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

"Üçüncü bir kanal açmaya çalıştım, başaramadık. 'Saraydan para aldı, çekilemez.' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan, bu sahte dekontlardan, montajlardan korktuğum falan yok'' diyen Muharrem İnce için Muhammed Aydoğar, artık bizim için yeni bir slogan daha oluştu oda şudur, bay bay Muharrem İnce. Ama Muharrem İnce’den aynı zamanda 15 Mayıs sabahında da inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazandığı takdirde "adam yine kazandı" demesini bekliyoruz.

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş 1'nci sıra Milletvekili Adayı Muhammed Aydoğar, vatandaşlık hakkı olan oy kullanma ve Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi hususunda şunları kaydetti:

"Tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz Kahramanmaraş'ta 70 bine yakın hemşerimiz 100 yılın afetinden sonra seçmenimiz şehir dışına seçmen kütüğü ile taşındı. Bunun yanı sıra seçmen kütüğünü şehir dışına taşımayıp Kahramanmaraş dışına göçmüş kardeşlerimiz var, onların İnşallah 14 Mayıs'ta yüzyılın seçimi diye tabir ettiğimiz seçimde onların vatandaşlık hakları olan oylarını yeniden refah partisine vermelerini milletvekilliği noktasında hassaten istirham ediyoruz ve yine cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’i desteklemelerini rica ediyoruz. bugün almış olduğumuz son bilgiye göre, basına da düştü. Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce Bey adaylıktan çekilmiştir. Biz buradan Muharrem Bey’e de selamlarımızı iletiyoruz, bay bay Kemal'den sonra bay bay Muharrem diye de bir slogan oluşturduk. ve İnşallah 15 Mayıs sabahı sandıklar açılıp cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazandığı takdirde, Muharrem Bey aynen şu ifadeyi kullanacaktır, ‘adam kazandı.’ Adam kazandı ifadesini Biz Muharrem Bey'in ağzından duyacağız. Sizler aracılığıyla da Memleket Partisine gönül vermiş, memleket partisini desteklemeyi düşünen kardeşlerimize de mesajımız şudur. Bu memleket bizim ve bizler bu memleketin evlatlarıyız. onların da oylarını Yeniden Refah partisine bekliyoruz inşallah."