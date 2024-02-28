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Muhammed Aydoğar; Orta Hasarlı Bina Sorununu da Uygun Olmayan Alan Sorununu da Biz Çözeriz

Yeniden Refah Partisi Elbistan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar; “Yine Kahramanmaraş’ın merkezinde, yine Elbistan’da orta hasarlı binalardaki mağdurlarımızın sorunlarını biz çözeceğiz” dedi.

Muhammed Aydoğar; Orta Hasarlı Bina Sorununu da Uygun Olmayan Alan Sorununu da Biz Çözeriz

Muhammed Aydoğar; Orta Hasarlı Bina Sorununu da Uygun Olmayan Alan Sorununu da Biz Çözeriz

Yeniden Refah Partisi Elbistan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar; “Yine Kahramanmaraş’ın merkezinde, yine Elbistan’da orta hasarlı binalardaki mağdurlarımızın sorunlarını biz çözeceğiz” dedi.

28 Şubat 2024 Çarşamba 09:15

Yeniden Refah Partisi’nin Elbistan’daki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı vatandaşlardan yoğun ilgisiyle açıldı. Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Elbistan Belediye Başkan Adayı Eyüp Ceren, partililer ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Elbistan’a her seçimde il yapılma sözü verildiğini ancak koca bir köye dönüştürüldüğünü belirtti. Elbistan’daki Kara Elbistan Mahallesi’nin hikayesine değinen Aydoğar, Elbistan’ın şimdiki yerinin isminin de Yeniden Refah’a oy verilmezse “Bahtı Kara Elbistan” olacağını ifade etti. Orta hasarlı binalar ve uygun olmayan alanlar sorununu Yeniden Refah Partisi’nin çözeceğini kaydeden Aydoğar, Elbistan’a hak ettiği değeri vermek için yola çıktıklarını söyledi.

ELBİSTAN’I İL YAPACAĞIZ DEDİLER KOCA BİR KÖYE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Aydoğar, şunları kaydetti: “Gönül isterdi ki Elbistan ilçemize geldim demek yerine “Komşu ilimiz Elbistan’a geldim, komşumuza selam getirdim” demek isterdim. Her seçim öncesi “Elbistan’ı il yapacağız” dediler. Sonunda büyük bir köye dönüştürdüler. Bunun biz farkındayız. 31 Mart günü bizlere bu yetkiyi verirseniz gerek ilçe adaylarımızla gerekse de büyükşehrimizle Elbistan’ımızı Kahramanmaraş’ımızın komşu ili yapmak için bizde taşın altına elimizi değil, gövdemizi koymak için yola çıktık.

BU SEFER ELBİSTAN’IN ADI “BAHTI KARA ELBİSTAN” OLACAKTIR

6 Şubat’ta Dünya tarihinin en büyük kara depremini birlikte yaşadık. Birinci depremimiz Pazarcık merkez üssü, ikinci depremimiz Elbistan merkez üssüydü. Depremde kaybettiğimiz canlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Elbistan’ın girişinde bir mahallemiz var. Kara Elbistan Mahallesi. 100 yıl önce bir deprem olmuş, asıl Elbistan orasıymış. Burada insanlarımızın canı gitmiş. O yüzden oranın adı Kara Elbistan, Elbistan’ın asıl yeri de burası olmuş. 31 Mart seçimlerinde Milli Görüş’ün Yeniden Refah Partisi’nin adaylarına destek vermezseniz, Elbistan’ın adı da “Bahtı Kara Elbistan” kalacaktır.

BİZ ELBİSTAN’A HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Yeniden Refah Partisi olarak ilk seçim sınavını 14 Mayıs’ta verdik. 14 Mayıs’ta görüldü ki; Yeniden Refahlılar geliyor. Bir buçuk milyonun üzerinde oy alaraktan 5 milletvekili ile mecliste temsil ediliyoruz. Bugün ikinci sınavımız olan, bugün ilçelerimizin beka meselesi olan, illerimizin beka meselesi olan, şehirlerimize nefes olan 31 Mart seçimlerine hazırlanıyoruz. 31 Mart seçimlerine Yeniden Refah Partisi olaraktan Türkiye’nin 81 ilinde 922 ilçesinde 400’e yakın beldesinde, kendi hükmü şahsiyetimizle, kendi logomuzla, kendi parti ismimizle, kendi adaylarımızla giriyoruz. Sizlerden 31 Mart’ta en samimi desteklerinizi bekliyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak bu seçimlere tek başımıza giriyoruz. Tüm adaylarımızla, tüm meclis üyelerimizle; CHP’liymiş, MHP’liymiş, AKP’liymiş, İyipliymiş, BBP’liymiş kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırt etmeden yola çıktık. Çünkü biz bu yola sevmek için çıktık. Kimseyi dışarda bırakmadan hizmet için çıktık. Yeniden Refah Partisi olarak siyasete yeni bir yüz, zarafet ve nezaket getirmek için yola çıktık. Bizden önce Elbistan Belediyesi’nde de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde de hizmet etmiş tüm belediye başkanlarımıza teşekkür etmesini biliriz. Ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Lakin biz yapılmayanı yapmak, eksik olanı yapmak için geliyoruz. Onların yaptıklarını da inkâr etmeyeceğiz. Yanlış yaptıklarını da biliyoruz, yanlışlarından da haberimiz var. Biz Milli Görüşçüyüz, kusurlarını örteceğiz. Ayıplarını kendilerine bırakacağız. Biz Elbistan’a hak ettiği değeri vermek, hak ettiği hizmeti getirmek için yola çıkıyoruz.

BU SEÇİM DEĞİŞİM SEÇİMİ

Bu soruyu sizlerin vicdanına soruyorum; 22 yılın sonunda bugün “Gerçek Belediyecilik” sloganı ile yola çıktılar. 22 yıldır Elbistan’ı yöneten zihniyet, Kahramanmaraş’ı yöneten zihniyet sizdiniz. Bugün gerçek belediyecilik diyorsunuz. 22 yıldan bu yana sahte belediyecilik mi yaptınız? 22 yıldır Elbistan’ı Kahramanmaraş’ı kandırdınız mı? Şimdi çıkmışlar; “Kararlıyız” “Hazırız” diyorlar. 22 yıldır hazırlanamadınız, 22 yıldır karar veremediniz ve biz diyoruz ki; “Elbistan halkımız artık hazır. Elbistan halkımız artık kararlı. Kahramanmaraş kararlı. Kahramanmaraş hazır ve bu seçimde size oy vermeyecek” diyoruz. O depremden sonra siz bizlere şunu söylettiniz; “Öz yurdunda garipsin, öz yurdunda parya” dedirttiniz. Biz kararlıyız, bu seçim işte o seçim. Bu seçim değişim seçimi. Bu seçim Elbistan karar verecek, bu seçim Kahramanmaraş karar verecek ve değişim, yerinde dönüşüm belediye başkanlık makamlarında başlayacak.

VERİLEN OYLARIN TAMAMI ELBİSTAN’IN ÇARŞISI GİBİ HEBA OLDU

Bizlerin kulağına geldiği gibi sizlerin de kulağına geliyordur; “Yeniden Refah Partisi’ne oy verirseniz, sizlerin verdiği oy boşa gider” diyorlarmış. 22 yıldır size oy verdik, verdiğimiz oyların tamamı boşa gitti. Bakın Elbistan’a; yıkılmış, her tarafı viran olmuş bir ilçe. Hani şehir yapacaktınız, hani Dünya’nın cazibe merkezi yapacaktınız. 22 yıl size oy verildi, verilen oyların tamamı Elbistan’ın çarşısı gibi heba oldu. Hepsi viran oldu. Keşke bu milleti kandırmasaydınız. Merkezi hükümetle belediyeler aynı partiden olmazsa hizmet gelmez diyorlar. 22 yıldan bu yana belediyelerle merkezi hükümet aynı partiden bu vatandaşa getirdiğiniz hizmeti söyleyin. Yaptıklarınızla çıkın, yapacaklarınıza karnımız tok. Yaptığınız, Elbistan’a verdiğinizle çıkın. Bu millete artık maval okumayın, parti liderinizin gölgesine artık sığınmayın. Hizmetinizin arkasına sığının diyeceğiz.

MİLLETİN YENİ UMUDU BU PARTİDİR

Diğer siyasi partilere ‘fetocu’ dediniz, ‘solcu’ dediniz, ‘bölücü’ dediniz. Hadi yüreğiniz yetiyorsa bir Erbakan partisine solcu deyin, hadi yüreğiniz yetiyorsa bize ‘fetocu’ deyin, hadi yüreğiniz yetiyorsa bize çamur atın. Bunu dediğimiz zaman “Başkanım burası zaten bizim eski partimiz” diyorlar. Sizin eski partiniz olabilir, milletin artık yeni partisi bu partidir. Milletin yeni umudu bu partidir.

ORTA HASARLI BİNA MAĞDURLARININ SORUNLARINI BİZ ÇÖZECEĞİZ

Yine Kahramanmaraş’ın merkezinde, yine Elbistan’da

orta hasarlı binalardaki mağdurlarımızın sorunlarını biz çözeceğiz. Kahramanmaraş’ımızda ve Elbistan’da uygun olmayan alanlar diye teknik terim ürettiler. Normalde arama motorundan aradım, araştırdım böyle bir alan yok. Uygun olmayan alanları, orta hasarlı binaları, uygun olmayan bu yönetim tarzındakilerden uygun olmayan bu alanlardan kurtarıp Yeniden Refah Partimizin uygun olan belediye başkan adaylarımıza oy veriyoruz.

SEÇİMLERDE OY KULLANMADAN ÖNCE 5 DAKİKA DÜŞÜNECEĞİZ

5 madde belirledik. Birincisi seçimlerde oy kullanmadan önce 5 dakika düşüneceğiz. İkincisi Kahramanmaraş’ta 5 bin konut yapacağız. 5 yılımızı daha bunlara verip heba etmeyeceğiz. Kahramanmaraş’ta 5 yıldır görev yapan Hayrettin Bey, şimdi Elbistan’dan sana soruyorum; Kahramanmaraş’ımızda 5 yıl görev yaptın, şehrin ekonomisine, şehrin vizyonuna, şehrin turizmine yaptığın 5 tane projeyi söyle ben çıkıp senden özür dileyeceğim. Şehrimin 5 yılın mahvetmeye senin ne hakkın var? Hep beraber diyeceğiz ki; “Ey iktidar Kahramanmaraş’ta 5 vekilin olabilir ama Kahramanmaraş’ta, Elbistan’da 5’ten büyüktür” diyeceğiz.”
 

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Muhammed Aydoğar; Orta Hasarlı Bina Sorununu Da Uygun Olmayan Alan Sorununu Da Biz Çözeriz
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