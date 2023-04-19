Muhammed Aydoğar Seçim Çalışmalarına Hızlı Başladı

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden milletvekili adayı gösterilen Muhammed Aydoğar’a esnafın ve vatandaşların ilgisi her geçen gün artarak devam ediyor.

Esnaf ziyaretleri kapsamında Kapalı Çarşı ve Uzun çarşı esnafını ziyaret eden Aydoğar, burada esnaflarla tek tek tokalaşarak onlarla sohbet etme imkanı buldu ve projelerinden bahsetti.

Aydoğar, “Seçim çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kapalı Çarşı ve uzun çarşı esnaflarına misafir olduk. Misafirperverliklerinden dolayı Uzun Çarşı esnaflarına ve halkımıza teşekkür ederim.”

Yeniden refah partisi adayı Muhammed Aydoğar, ziyaretleri kapsamında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ve Kahramanmaraş Borsası Başkanı Mustafa Narlı’yı ziyaret etti.

Başkanlar Buluntu ve Narlı’yı ziyaret eden Aydoğar, güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini, fikir alışverişinde bulunduklarını, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin fikirlerini önemsediğini, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mustafa Buluntu ve Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Sayın Mustafa Narlı Başkanlarımın duasını aldıklarını söyledi.