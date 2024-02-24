Muhammed Aydoğar “Şehirde sayacak belediye hizmeti yok”

31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında Dulkadiroğlu ilçesinde Arslanbey Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar ve Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Burada vatandaşlara hitap eden Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü eleştirdi. Güngör’ün 5 yılda 5 yaptığı hizmeti sayamayacağını kaydeden Aydoğar, 22 yıldır AKP’ye verilen oyların boşa gittiğini aktardı. Belediye seçimlerinin 2028 yılında yapılacak olan genel seçimlere mesaj olduğunu belirten Aydoğar, seçim sonrası “oy” denilmemek için Yeniden Refah’a oy verilmesi gerektiğini söyledi.

HAYRETTİN BEY 5 YILDA YAPTIĞI 5 HİZMETİ SAYAMAZ

Aydoğar, Arslanbey Mahallesi’nde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanıldı: “31 Mart’tan sonra Hayrettin Bey’e hep beraber soracağız, 5 yıl Kahramanmaraş’ta kaldın, yaptığın 5 tane hizmeti söyle diye soracağız. Kahramanmaraş’ta iktidar partisinin 5 tane milletvekili var. 31 Mart’tan sonra “Kahramanmaraş 5’ten büyüktür” diyeceğiz. Kahramanmaraş’ta belediyeler iktidarla aynı partiden olmazsa hizmet gelmez diyorlar. 22 yıldır bu belediyeler iktidarla aynı partideydi. O zaman Hayrettin Bey, çıkacak yaptığı 5 tane projeyi sizlere açıklayacak. Ben de alkışlayacağım, ben de özür dileyeceğim. Yeniden Refah Partisi’ne oy verilirse oylar boşa gider diyorlar. 22 yıldır size oy verildi. Dulkadiroğlu’nda, Doğukent yolunun girişinden çıkışına bakın 22 yıldır verilene oylar hep size verildi. Hepsi boşa gitti. Şimdi bunun hesabını siz bu vatandaşa nasıl vereceksiniz? Yolun kenarında insanların başını sokacağı ev kalmadı. Hiç mi Allah’tan korkmazsınız? Bugün çıktınız “Gerçek Belediyecilik” diyorsunuz. 22 yıldır sahte belediyecilik mi yaptınız diye sorarlar. Biz tırnaklarımızla kazıyarak kazanacağız, vatandaşımızın destekleriyle kazanacağız.

BELEDİYE SEÇİMLERİ 2028 SEÇİMLERİNE MESAJ OLACAK

Sandığa gideceğiz. Sandığa giderken, 22 yıllık belediyeciliğin hesabını soracağız. Doğukent’teki imar problemlerinin hesabını soracağız. 10 bin lira maaşla geçinemeyen emeklilerimizin problemlerini, emeklilerimizin sıkıntılarının hesabını soracağız. Elektrik faturası ödeyemiyorsak onların hesabını soracağız. Su faturasına gelen zamların hesabını soracağız. Diyeceğiz ki; “Bugün bu belediyeleri sizden aldık, eğer ki bu enflasyon böyle devam eder senin gönderdiğin adamlar bize tepeden bakmaya devam ederse bugün belediyeleri aldık, yarın iktidarı alırız. Milli Görüş lideri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Bey’e veririz” diyeceğiz. Bugün bu mesajın tamamını iletmek sizlere emanet.

GENEL BAŞKANIMIZ SİZLERİ BİZE EMANET ETTİ

Genel Başkanımız bizleri aday tanıtım toplantısından gönderirken, şu tembihatta bulundu; “Sokakta tekmelenen seyyar satıcıları size emanet ediyorum, vatandaşın derdini sırtına alıp da belediyeye götüren belediyede sıkıntılara cevap bulamayan muhtarlarımızı size emanet ediyorum. Belediyeye gidip de ben açım, evimdeki çocuklarıma aş götüremiyorum diyen babaları size emanet ediyorum. Evinin kirasını ödeyemeyen babaları size emanet ediyorum. “Çocuklarıma kahvaltıda zeytin, peynir koyamıyorum” diyen anneleri size emanet ediyorum. Tüm ezilen, mazlum olan, derdini anlatamayan kardeşlerimizi size emanet ediyorum” dedi. Bizleri şehirlerimize sizlerle birlikte hemhal olmaya, sizlerin derdini dinlemeye, sizlere sizin gibi belediye başkanı olmaya, sizin evladınız olmaya, sizin yeğeniniz olmaya bizi buraya gönderdi. Sizlerde burada sadece beni dinlemeyle olmaz. Eşinizi, dostunuzu arayacaksınız. Diyeceksiniz ki; “Bir aday geldi, mangal gibi yüreğiyle konuştu. Bizim derdimize derman oldu. Diliyle, kalbiyle, beyniyle konuştu. Bizim sıkıntılarımıza tercüman oldu” diyeceksiniz. Eşinizden, dostunuzdan Yeniden Refah Partisi’ne ve onun adaylarına oy isteyeceksiniz.

SEÇİMDEN SONRA “OY” DEMEMEK İÇİN OYUNUZU YENİDEN REFAH’A VERİNİZ

Belediyeler sosyal belediyecilik anlamında vatandaşın yanında olur. Lakin Dulkadiroğlu Belediyemizde yaklaşık 25 bin, Onikişubat Belediyemizde yaklaşık 30 bin, Büyükşehir Belediyemizde yaklaşık 40 bin civarı aylık paket dağıtıldığı söylenmekte. Bir belediye personeli kardeşimiz bize şunu ifade etti; “Başkanım, 90 bin aylık paket dağıtıyoruz. Her hane 2 kişi olsa 180 bin oy yapar, 180 bin oy ile sizden 1-0 önde başlıyorlar” dedi. Şimdi belediyelere soruyorum. Hiç utanmadınız mı? Hiç çekinmediniz mi? Hiç Allah’tan da mı korkmadınız? 180 bin insanımız sizin elinize muhtaç kalırken, anneler sabah kahvaltısını sizden gelecek kumanya ile hazırlarken, babalar akşam yemeği için sizden kumanya beklerken, bu emekli maaşı ile geçinemezken, bu insanlarımız enflasyonun altına ezilirken, bu insanlarımızı kendi geliriyle geçinemez durumu getirirken, hiç mi utanmadınız? Bu vatandaş neden sizden kumanya almaya muhtaç kaldı? Neden bu insanları kumanyalara muhtaç bıraktınız? Bu insanlar size oy verdi. Bugün sahaya çıktınız tekrardan oy istiyorsunuz. Biz seçimden sonra “Oy” dememek için oyumuzu Yeniden Refah Partimize kullanacağız. Sizlere oy verdiler, siz bu millete “Oy” dedirttiniz.

HASTANE OLMAZSA OLMAZIMIZ

Mahallemize fiber internet talebi geldi. Bu boynumuzun borcu olsun. Bir de sağlık ocağı talebi geldi. Onu biz yapmasına yaparız da şehrimizde hastane yok. Hava alanı var, inen uçak yok. Tren yolu var, gelen tren yok. Hastane olmazsa olmazımız olacaktır. İnsanlarımız hastane için Gaziantep’e, Kayseri’ye gitmemeliler. En kaliteli doktorlarımız Kahramanmaraş’ta olmalıdır. Kendi evlatlarını, kendi hastanesinde tutamayan bir şehir haline dönüştük.”

BAŞKANLIK KONUTUNU NİKAH SALONU VEYA KÜTÜPHANE YAPACAĞIM

Yeniden Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar ise; belediye başkanı seçilmesi durumunda Dulkadiroğlu Belediyesi’nin başkanlık konutunu kütüphane veya nikah salonu yapacağını söyledi. Akpınar; “Bir abimiz diyor ki; “Bunlarda gelirken belediyenin kapısının bizlere açık olacağını söylediler ancak kapıyı açmadılar” diyor. 31 Mart’ta kazandığım zaman belediyedeki başkan makamına oturmayacağım. Memurların oturduğu yere oturacağım, makam belediyeciliği yapmayacağım. Memurlarla, işçilerle beraber oturacağım. Başkanlığın bulunduğu konutu da kütüphane veya nikah salonuna çevireceğim” diye konuştu.

PAZARCI ESNAFINA KAPALI PAZAR YERİ SÖZÜ

Başkan Adayı Aydoğar ayrıca Şeyhadil ve Çamlık Mahallesinde üstü açık bir şekilde kurulan Pazar yerini de ziyaret etti. Ziyareti sırasında yağan yağmura rağmen esnafı ziyaret ederek tek tek sıkıntılarını dinleyen Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Pazar esnafına Büyükşehir Belediye Başkanı olması durumunda kapalı Pazar yeri yapma sözü verdi. Esnaflar ise Aydoğar’a içtenlik göstererek teşekkür etti. Kısa bir süre tezgaha da geçen Başkan Adayı Aydoğar, gelen vatandaşlara meyve tartıp verdi.