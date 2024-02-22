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Muhammed Aydoğar “Şimdi de biz vefa istiyoruz”

Kahramanmaraş’ın tüm bölgelerini ziyaret ederek insanların kalbine dokunan Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Makine Mühendisi Muhammed Aydoğar Afşin’de net konuştu. Aydoğar; “Bu kardeşiniz yukarıdan atanarak değil, tırnaklarıyla kazıyarak sizlere hizmet etmek için yola çıkmış bir kardeşiniz.” Dedi.

Muhammed Aydoğar “Şimdi de biz vefa istiyoruz”

Muhammed Aydoğar “Şimdi de biz vefa istiyoruz”

Kahramanmaraş’ın tüm bölgelerini ziyaret ederek insanların kalbine dokunan Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Makine Mühendisi Muhammed Aydoğar Afşin’de net konuştu. Aydoğar; “Bu kardeşiniz yukarıdan atanarak değil, tırnaklarıyla kazıyarak sizlere hizmet etmek için yola çıkmış bir kardeşiniz.” Dedi.

22 Şubat 2024 Perşembe 11:02

Yeniden Refah Partisi Afşin Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına soğuk havaya rağmen binlerce vatandaş akın etti. Açılışta konuşan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Kahramanmaraş’a hizmet borçları olduğunu söyledi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Yeniden Refah Partisi, Afşin’deki seçim ofisi açılışında adeta gövde gösterisi yaptı. Binlerce vatandaşın akın ettiği açılışta coşku tavanda yaşandı. Açılışta Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, Yeniden Refah Partisi Afşin Belediye Başkan Adayı Adem Yıldız, Yeniden Refah Partisi Göksun Belediye Başkan Adayı Selim Cüce’de yer alırken, partililer ve vatandaş büyük ilgi gösterdi. Açılışta konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, 14 Mayıs’ta Yeniden Refah Partisi’nin kilit rol oynadığını belirterek, AK Partili ve MHP’li seçmenlerde vefa oyu istedi. Afşin Belediye Başkan Adayını belirlerken depremde şehrini terk etmemiş olma kriterini ön planda tuttuklarını kaydeden Aydoğar, Kahramanmaraş’a hizmet borçları olduğunu söyledi.

“ŞİMDİ DE BİZ VEFA İSTİYORUZ”

Aydoğar, şunları kaydetti: “Yeniden Refah Partisi, ilk seçim sınavını 14 Mayıs’ta vermiştir. 14 Mayıs’ta Yeniden Refah Partisi, Türkiye’nin kilit siyasi partisi olmuştur. 14 Mayıs seçimlerinde ülkemizde siyasi gerginlik olmaması için Cumhur İttifakı’nın içerisinde yer aldık. Cumhurbaşkanımızın yeniden Cumhurbaşkanı olması noktasında kilit rol oynadık. Şimdi de biz vefa istiyoruz ve AK Partili, MHP’li seçmenlerimizden 31 Mart’ta Yeniden Refahlı belediyeler için destek istiyoruz.”

DEPREMDE MEMLEKETİNİ TERK ETMEMİŞ BİRİNİ ADAY YAPTIK

Genel Başkanımız, Kahramanmaraş için genel merkezimize bir talimatta bulunarak; depremde viran olmuş, depremde yerle yeksan olmuş bu şehrimize en doğru adayla çıkılması gerektiğini söyledi. Genel merkezimizde yaptığı çalışma sonrası Kahramanmaraş’a genç, dinamik ve mühendis bir belediye başkanına ihtiyacı olduğunu düşünerek beni bu göreve layık gördüler. Bu kardeşiniz yukarıdan atanarak değil, tırnaklarıyla kazıyarak sizlere hizmet etmek için yola çıkmış bir kardeşiniz. Bizlerde hem Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde hem de Afşin İlçemizde çok ciddi bir çalışma yürüttük. Afşin’de “Depremde memleketinden kaçmamış birini aday yapalım” dedik. Depremde vatandaşıyla sımsıkı ilişkiler kurmuş bir kardeşinizi belediye başkanı adayı yapalım dedik ve Afşin ilçemizde Adem Yıldız başkanımızı aday gösterdik.

22 YILDIR SAHTE BELEDİYECİLİK Mİ YAPTINIZ?

Bugün seçim sloganları “Gerçek Belediyecilik” olarak halkın karşısına çıktılar. 22 yıldır bu şehirde iktidardasınız. 22 yıldır siz sahte belediyecilik mi yaptınız? Kahramanmaraş’ı sahte belediyecilik ile mi kandırdınız? Yeniden Refah’a oy verilirse merkezi iktidardan şehrimize yatırım gelmez diyorlar. Binalar yapılmaz diyorlar. 22 yıldır merkezi hükümet ile yerel yönetim aynıydı. Biz bu şehre gelen bir şeyi görmedik, şahit olmadık. Artık çare var, artık alternatif var, artık “Ceketimi koysam bu seçimi alırım” değil, artık Yeniden Refah Partisi var.

BİZİM BÜYÜDÜĞÜMÜZ BU ŞEHRE HİZMET BORCUMUZ VAR

Bizler bu yola sevmek için çıktık, bizler bu yola hizmet etmek için çıktık. Bizler bu yola gönlümüzle çıktık, bedenimizle çıktık, doğup büyüdüğümüz bu şehre bizlerin bir hizmet borcu var. Yaklaşan 31 Mart seçimlerinde oyumuzu kullanırken bir mesaj vereceğiz. Diyeceğiz ki; “Ben emekli maaşımla geçinemiyorum, ben emekli maaşımla evimi idare edemiyorum, bu nedenle yerel seçimlerde oyumu Yeniden Refah Partisi’ne veriyorum. Ben elektrik faturamı ödemekte zorlanıyorum, bu nedenle oyumu Yeniden Refah’a veriyorum. Ben Afşin’de susuzluk çekiyorum, depremde alınmayacak denilen faturaları şimdi ödeyip oyumu Yeniden Refah’a veriyorum” mesajını vereceğiz. “Eğer bu enflasyon böyle devam ederse, eğer bu hayat pahalılığı böyle devam ederse, ayağınızı denk alın iktidarı da sizden alırız, Yeniden Refah Partisi’ne veririz” demeliyiz.

UYGUN OLMAYAN PARTİLERDEN BELEDİYELERİ ALACAĞIZ

Kahramanmaraş merkezde olduğu gibi Afşin’de de, bütün ilçelerimizde de orta hasarlı binaların mağduru vatandaşlarımız var. Uygun olmayan alanların mağduru vatandaşlarımız var. Bu mağdurları kurtaracak olan biziz. “Uygun olmayan partilerden” belediyeleri alacağız, Yeniden Refah Partisi’nin uygun belediyeleriyle bu alanları tamamlayacağız. Rüşvetin olmadığı, adam kayırmanın olmadığı, rant için, adam kayırma için çalışan belediyelerden hizmet için, Allah rızası için çalışan Yeniden Refah Partili belediyelere döneceğiz.

KAHRAMANMARAŞ ARTIK YENİDEN REFAH’ DİYECEKTİR

Bizler Kahramanmaraş’ın evlatlarıyız. Bizler uçağı inmeyen Kahramanmaraş’ız. Treni gelmeyen Kahramanmaraş’ız. Yolları delik, deşik olan Kahramanmaraş’ız. Suyun üzerinde yaşayıp, susuz bırakılan Kahramanmaraş’ız. Canı istediğinde sokağa inen, canı istediğinde sokağa inmeyen, Afşin’imize uğramayan belediye başkanlarından mustarip olan Kahramanmaraşlıyız ve bu Kahramanmaraş halkı; ne konutla, ne zamla artık tehdit edilemez. Bu Kahramanmaraş, kararını verecektir. Artık Yeniden Refah Partisi diyecektir.

“TÜM MAZLUMLARIN HAKKINI SANDIKTA MESAJ OLARAK VERECEĞİZ”

Seçim çalışmaları sırasında bir kardeşimiz koluma girdi. Belediye işçisi olduğunu söyledi. Belediye olarak her ay 20 bin koli dağıttıklarını söyledi. Yine 30 bin civarı Onikişubat Belediyesi’nin dağıttığını, 40 bin civarı da Büyükşehir Belediyesi’nin paket dağıttığını ve aylık 90 bin paket dağıttıklarını söyledi. Her haneyi 2 kişi sayarsak 180 bin oy yapar. “Onlar seçime sizden 1-0 önde başlıyorlar” dedi. “180 bin vatandaşımızı belediyelerden yardım almadan evini geçindirememekten hiç mi utanmadılar?” dedim. Bu övünülecek bir şey değil, bu utanılacak bir şey. Bizler bu yola çıkarken alınan adaletsiz vergilerin, konteynırda kalan vatandaşların, hakkı yenen tüm mazlumların hakkını sandıkta mesaj olarak vereceğiz.”

Yeniden Refah Partisi Afşin Belediye Başkan Adayı Adem Yıldız’da selamlama konuşması yaparak Afşin’i 1 Nisan’da yeniden refahlı yapacakları sözünü verdi. Konuşmaların ardından Yeniden Refah Partisi Afşin SKM ofisi kurdelesi kesilerek açıldı.

Anahtar Kelimeler:
Muhammed Aydoğar “Şimdi De Biz Vefa Istiyoruz”
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