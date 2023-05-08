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Muhammed Aydoğar “Türkiye'nin inşasının fotoğrafı İstanbul mitingindeydi”

Yeniden Refah Partisi 1'nci sıra milletvekili adayı Muhammed Aydoğar, Cumhur ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden Refah Partisi genel başkanı Dr Fatih Erbakan'ın İstanbul mitinginde el ele vermelerinin fotoğrafının çok anlamlı olduğunu ve bu fotoğraf karesinin geleceğin Türkiye'sinin inşasında çok önemli mesajlar verdiğinin altını çizdi.

Muhammed Aydoğar “Türkiye'nin inşasının fotoğrafı İstanbul mitingindeydi”

Muhammed Aydoğar “Türkiye'nin inşasının fotoğrafı İstanbul mitingindeydi”

Yeniden Refah Partisi 1'nci sıra milletvekili adayı Muhammed Aydoğar, Cumhur ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile yeniden Refah Partisi genel başkanı Dr Fatih Erbakan'ın İstanbul mitinginde el ele vermelerinin fotoğrafının çok anlamlı olduğunu ve bu fotoğraf karesinin geleceğin Türkiye'sinin inşasında çok önemli mesajlar verdiğinin altını çizdi.

08 Mayıs 2023 Pazartesi 19:42

Muhammed Aydoğar İstanbul mitingine ve 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin şunları söyledi: "Tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.100 yılın afeti diye nitelendirdiğimiz afette şehit olan tüm hemşerilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. 14 Mayıs'ta yüzyılın seçimlerine hazırlanıyoruz Bizler Yeniden Refah Partisi olarak tüm seçim çalışmalarında, tüm seçim noktalarında ciddi bir gayret ve mücadele vermekteyiz. İnşallah yüzyılın liderlerinin 100 yılının Türkiye'sinin en güzel kurucu liderleri dün birlikte fotoğraf verdiler. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın talebesi sayın Recep Tayyip Erdoğan'la genel başkanımız Dr Fatih Erbakan'ın el ele İstanbul mitinginde halkımızı selamlaması bunun en güzel mesajıydı. Birlikte birleşerek kazanacağız ifadesi ile seçime giren millet ittifakına karşı, birliktelik HDP ile olmaz birliktelik milli görüşçülerle olur, birliktelik milli görüşün duayeni Erbakancılarla olur mesajını tüm seçmenimize vermiş bulunmaktayız. Bizler seçim çalışmamızda önümüzdeki yüzyılların inşasında, yüzyıllarca sürecek Türkiye'nin inşasında Cumhur ittifakı içerisinde kimlerle yürüneceğinin en güzel fotoğrafı dünkü fotoğraf karesinde verilmiştir. Bizler seçim çalışmalarımızda cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’e oy istiyoruz. Yarının Türkiye'sini en iyi inşa edecek olan liderlere oy istiyoruz. Ve Cumhurbaşkanlığı’nın yanı sıra milletvekilliği pusulasında da genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan beyin partisi olan Yeniden Refah Partisi'ne oy istiyoruz.

Biz diyoruz ki Erdoğan, Erbakan el ele güçlü Türkiye; milli görüşçüler meclise diyoruz. Sayın cumhurbaşkanımıza sayın Genel başkanımıza ve hassaten kurucu liderimiz Necmettin Erbakan'a gönül vermiş, bu davaya emek vermiş, onun yolundan gitmiş kardeşlerimize, ağabeylerimize ablalarımıza hassaten ricamız şudur: Cumhurbaşkanlığında Erdoğan, milletvekilliğinde Erbakan diyoruz. İnşallah kazanan Türkiye olacak, inşallah kazanan şehrimiz olacak. Allah'a emanet olunuz, önümüzdeki 14 Mayıs’taki seçimler devletimiz, milletimiz ve şehrimiz adına hayırlar getirsin. İnşallah el ele gönül gönüle verdikleri mesajla yeniden büyük Türkiye'nin inşasına faydalı olacaklardır."

Anahtar Kelimeler:
Muhammed Aydoğar “Türkiyenin Inşasının Fotoğrafı İstanbul Mitingindeydi”
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