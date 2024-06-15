Muhammed Aydoğar’a Kahramanmaraş’ta tam yetki!

31 Mart seçimlerinin ardından Kahramanmaraş’ta önemli bir başarı elde ederek, partinin ilk belediye seçiminde 3 belediye birden kazanılmasında, Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İl Başkanı olarak önemli pay sahibi olan Aydoğar’ın hakkında ortaya çeşitli iddialar atıldı.

Çeşitli sosyal medya kanalları ve haber sayfaları aracılığıyla duyurulan bu iddialara ilişkin sessizliğini koruyan Aydoğar, konuya ilişkin bir açıklama yapmayarak partisinin genel merkezinin incelemesini tamamlamasını bekledi.

Partinin görevlendirdiği müfettişlerin yaptığı araştırmalar sonrası hakkındaki bütün iddiaların asılsız olduğu belirlenen ve aklanan Aydoğar’a, yeni dönem için tam yetki verildi.

Kahramanmaraş teşkilatlanmasının bu karar sonrası yeniden yapılanması ve bazı ilçelerde değişiklik yapılması bekleniyor.