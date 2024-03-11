Muhammed Aydoğar’dan belediye işçilerine ikramiye sözü!

Şehri yeniden ayağa kaldıracak ve bir Dünya kenti yapacak projeleriyle ses getiren Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, belediye çalışanlarına yönelik projeleriyle de şehirde bir hayli ses getirmişti. Belediye çalışanlarına yönelik vaatlerini açıklamayı sürdüren Aydoğar, tüm belediye çalışanlarına aynı oranda zam yapılacağını açıkladı. Belediyedeki memurların sosyal denge tazminatlarını tam alacaklarının sözünü veren Aydoğar, bugün 17 Bin TL alan bir işçinin kendi yönetimlerinde 25 bin TL alacağını, 24 bin TL alan bir işçinin ise 32 bin TL alacağını, bugünkü maaşına oranlayarak artış yapılacağını söyledi.

PARTİMİZİN ADI GİBİ TÜM ÇALIŞANLARIMIZA REFAH İÇERİSİNDE BİR YAŞAM İMKÂNI SAĞLAYACAĞIZ

Partilerinin ismi gibi tüm çalışanlara refah içerisinde bir yaşam imkânı sağlayacaklarını kaydeden Aydoğar; “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizde çalışan Hizmet-İş, Akbel, Belediye-İş ve yine aynı şekilde Onikişubat Belediyemizde çalışan Onbel ve Akkent işçilerimizi hürmetle selamlıyorum. Daha önce belediye işçisi kardeşlerimizle ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştum. Maaş zammı dediğimiz zaman zam oranı aynı kalacak ve o oran maaşı ne olursa olsun bütün kardeşlerimize uygulanacaktır. En düşük işçi maaşı 25.000 TL’den başlayacak ve yaptığı işe ve unvana göre maaşlar yükselecek.

RAMAZAN’DA 5 BİN, KURBAN’DA 10 BİN TL İKRAMİYE

İkramiyeler en düşük 52 günlük yevmiye tutarında olacak. Ramazan bayramında tüm çalışan işçi ve memur kardeşlerime ailesi ile birlikte iftar yemeği verilecek Ramazan kolisi dağıtılacak. Belediye bünyesinde çalışan işçi memur tüm çalışanlarımıza tüm tesislerde yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Bunun yanı sıra belediyelerde memur olan kardeşlerimiz sosyal denge tazminatını tam olarak alacaktır ve aynı zamanda Belediyemizde çalışan kardeşlerimiz Ramazan’da 5 bin TL, Kurban Bayramı’nda ise 10 bin TL kurbanlık parası alacaklardır. Bu da tüm çalışanlarımıza bayram hediyemiz olacaktır. Belediye çalışanlarımızın tamamı işe gidiş gelişte belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanacaktır. Tüm çalışanlarımıza iş güvencesi verilecek tüm hakları alın teri kurumadan ödenecektir. Partimizin adı gibi tüm çalışanlarımıza refah içerisinde bir yaşam imkânı sağlayacağız. Bu söylediklerimiz vaat değil ilk icraatımız olacaktır” şeklinde konuştu.

20 YILDIR YAPMADIĞINIZI BUGÜN YAPACAĞIZ DİYE VAATLERDE BULUNMAYIN

Mevcut belediye yönetimlerini de eleştiren Aydoğar, 20 yıldır yapılmayanları bugün yapılacak diye söz verilmemesi gerektiğini belirtti. Aydoğar; “Çalışanlarımızdan bugün gelen telefonlarda; “Başkanım yanınızdayız ama açıktan desteleyemiyoruz. Çünkü işimize son verirler” ifadelerini kullanmaktalar.Buradan yetkililer ve sendika başkanlarına seslenmek istiyorum. Korkunun ecele faydası yok. İnsanları sıkıştırmayın, korku politikası ile oylarına hükmetmeye çalışmayın. Tüm belediye çalışanlarımız ve Kahramanmaraş halkı özgürdür. 20 yıldır yapmadığınızı; “Bugün seçim döneminde yapacağız” diye de vaatte bulunmayın. “Bu kardeşlerimize sahip çıkacaktınız, neden 20 yıldan bu yana sahip çıkmadınız” diye size sorarlar. Benimle birlikte Kahramanmaraş Hareketi için hep birlikte ayağa kalkacağız, topyekûn Kahramanmaraş’ı çalışanıyla, iş yeri sakiniyle, belediye çalışanıyla, ev hanımıyla Kahramanmaraş’ı ayağa kaldıracağız. İnşallah Yeniden Refahlı günler Kahramanmaraş’a gelecektir” dedi.