Muharrem Çevik’ten Vakkas Kuzu’ya ziyaret!

Birlik başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunan ve birliğin dertlerini dinleyen Çevik Besi yetiştiricileri birliğinde yaptığı değerlendirmede; “Çözümün adresi biziz. Yani Gelecek Partisi’ diyerek

“Girdi maliyetleri, Hayvan yemlerini ,Küspe, Yulaf ezmesi, Saman gibi hayvanların beslenme yiyeceklerini düşürerek hem üreticiyi koruyacağız. Hemde kırmızı eti ucuzlatacak, Halkımızın, Milletimizin daha ucuza et yemelerini sağlayacağız.” dedi.

Vakkas Kuzu da ziyaretler için Muharrem Çevik ve ekibine teşekkür etti.