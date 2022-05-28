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Muharrem Çevik’ten Vakkas Kuzu’ya ziyaret!

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, Kahramanmaraş Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Derneği Başkanı Vakkas Kuzu’yu ziyaret etti.

Muharrem Çevik’ten Vakkas Kuzu’ya ziyaret!

Muharrem Çevik’ten Vakkas Kuzu’ya ziyaret!

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, Kahramanmaraş Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Derneği Başkanı Vakkas Kuzu’yu ziyaret etti.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 08:39
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Birlik başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile istişarelerde bulunan ve birliğin dertlerini dinleyen Çevik Besi yetiştiricileri birliğinde yaptığı değerlendirmede; “Çözümün adresi biziz. Yani Gelecek Partisi’ diyerek

“Girdi maliyetleri, Hayvan yemlerini ,Küspe, Yulaf ezmesi, Saman gibi hayvanların beslenme yiyeceklerini düşürerek hem üreticiyi koruyacağız. Hemde kırmızı eti ucuzlatacak, Halkımızın, Milletimizin daha ucuza et yemelerini sağlayacağız.” dedi.

Vakkas Kuzu da ziyaretler için Muharrem Çevik ve ekibine teşekkür etti.

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Muharrem Çevik’ten Vakkas Kuzu’ya Ziyaret!
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