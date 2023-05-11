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Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adaylığından Çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu. İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adaylığından Çekildi

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adaylığından Çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu. İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

11 Mayıs 2023 Perşembe 14:32

Kurmaylarıyla bir otelde yaptığı görüşmede, ‘çekilelim’ görüşünün ağır bastığı iddia edilen Memleket Partisi’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, seçimlerden çekileceği iddia ediliyordu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Rahatsızlığım nedeniyle iyi dileklerini ileten yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Siyasi yolculuğuma 15 yaşında başladım. 79 ara seçimlerinde, zifti eriterek, duvarlara kara oğlan Ecevit yazdım. Siyasi kariyerime 15 yaşında başladım.

O günden bu yana afiş astım. 5 dönem milletvekilliği yaptım. 40 yılın üzerindedir siyasette mücadele ediyorum. Son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, sahte jipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler. İsrailli bir porno sitesinden görüntüyü kesiyor. Benim kafayı kesiyor, oraya koyuyorlar. Böyle bir iftirayı cumhuriyet tarihi boyunca değinmedi. Bir tanesi çıkıp bu emniyet nerede. 45 gündür itibar suikastı yapılıyor saldırılıyor.

Benim böyle bir görüntüm yok ki. Benim böyle bir ses kaydım yok. Bu özel hayat değil, bu iftira. Gazetecinin birisi gerçek ya da montaj yazıyor fark etmez diyor. Türkiye Cumhuriyet Devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bu ülkenin savcısı, bu ülkenin medyası, bu ülkenin emniyeti benim itibarımı koruyamamıştır. Bu itibar suikastı yapılırken bu ülkenin savcılarının ortaya çıkmamasını anlamış değilim. Kamyoncu şerifin oğlu fizik öğretmeni Muharrem İnce'yim. Benden başka mal varlığını açıklayan yok. Ne kadar kaçak FETÖ'cü varsa yurt dışından saldırıyor. Döne döne vuruştum bunlarla.

Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi Türkiye'nin geleceği için önemlidir, mecliste olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli Gelecekli DEVAlı var. AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak Meclis'te. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisidir. Mutlaka o Meclis'te olmalıdır. Kim saldırırsa saldırsın, istedikleri kadar montaj kaset, montaj dekont yapsınlar, Memleket'e her evden bir oy istiyorum.

Bu atılan iftiralara S'aray'dan para aldı, çekilemez' diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum.

Bunu memleketim için yapıyorum. Bir kanal açmaya çalıştım. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum."

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Muharrem InceCumhurbaşkanı Adaylığından Çekildi
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