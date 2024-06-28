Müjdat Bayazıt rakiplerine fark attı!

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin kongresinde mevcut Başkan Müjdat Bayazıt, rakiplerine fark atarak güven tazeledi. Bayazıt, 696 oy alırken, diğer aday Yemliha Zarifoğlu 239 ve Emre Erbilir 125 oy aldı. Toplamda 26 oy ise geçersiz sayıldı. Yeniden seçilen Bayazıt ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, başarılar diliyoruz.

Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Başkan Müjdat Bayazıt’ın liderliğindeki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Doğan Kır

Uğur Üçgün

Hasan Aydoğan

Mehmet Dökücü

Zafer Yırtıcı

Mahmut Kodaz

Denetleme Kurulu üyeleri ise:

Sefa Sezal

Ahmet Genç

Ahmet Çıkrıkcı

Kongre Detayları ve Açılış Salt çoğunluğun sağlanmasıyla genel kurul açıldı ve divan seçimi yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, salondaki coşku ve heyecan, yapılan konuşmalarla daha da arttı. Mevcut başkan Müjdat Bayazıt, kürsüye çıkarak katılımcıları selamladı ve seçimli genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Bayazıt, kooperatifin geleceği için önemli adımlar attıklarını ve bu seçimle birlikte daha da güçleneceklerini belirtti.

Gündem Maddeleri ve Oylama Süreci Gündemde yer alan kararların oylanması ve gelir gider hesaplarının onaylanmasının ardından oy verme işlemi başladı. Oy kullanma işlemi saat 19.00’a kadar devam etti. Üyeler, yoğun bir katılımla sandıklara giderek oylarını kullandı. Oy verme işlemi sonrasında sandıklar açılmaya başlandı ve oy sayımına geçildi.

Seçim Sonuçları ve Bayazıt'ın Konuşması Oy sayımı sonucunda, mevcut başkan Müjdat Bayazıt 696 oy alarak yeniden başkan seçildi. Diğer adaylardan Yemliha Zarifoğlu 239 oy alırken, Emre Erbilir 125 oy aldı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Müjdat Bayazıt, bir teşekkür konuşması yaptı. Bayazıt, “Bu güveni tekrar tazelediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de kooperatifimizin gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz,” dedi. Bayazıt ayrıca, kooperatifin geleceği için planladıkları projelerden bahsetti ve üyelerin desteği ile bu projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.