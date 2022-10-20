MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesinden Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Çiçekçi ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Yasım’a hayırlı olsun temennilerini ileterek çalışmalarında başarılar dilediler.
Görüşmede üniversite-sanayi iş birliği konuları hakkında istişarelerde bulunulurken Başkan Çiçekçi, MÜSİAD tarafından yürütülen “zimem defteri” kampanyası kapsamında MÜSİAD Kahramanmaraş ailesince Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım adına satın alınan zimem defteri belgesini Rektör Yasım’a hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yasım, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Çiçekçi ve yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.