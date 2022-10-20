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MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesinden Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve yönetimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesinden Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti

MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesinden Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve yönetimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

20 Ekim 2022 Perşembe 14:31

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Çiçekçi ve yönetim kurulu üyeleri, Rektör Yasım’a hayırlı olsun temennilerini ileterek çalışmalarında başarılar dilediler.

Görüşmede üniversite-sanayi iş birliği konuları hakkında istişarelerde bulunulurken Başkan Çiçekçi, MÜSİAD tarafından yürütülen “zimem defteri” kampanyası kapsamında MÜSİAD Kahramanmaraş ailesince Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım adına satın alınan zimem defteri belgesini Rektör Yasım’a hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yasım, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Çiçekçi ve yönetimine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesinden Rektör Yasım’a “Hayırlı Olsun” Ziyareti
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