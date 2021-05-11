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MÜSİAD’tan Filistin açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesi, israilin Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

MÜSİAD’tan Filistin açıklaması

MÜSİAD’tan Filistin açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesi, israilin Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

11 Mayıs 2021 Salı 09:39
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MÜSİAD Kahramanmaraş Başkanı Serdar Salih ÇİÇEKÇİ yaptığı yazılı açıklamada,

“israil işgal güçleri ve fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa’yı işgal ederek sadece Filistinlilerin ibadet ve yaşam haklarını ellerinden almakla kalmayıp her üç semavi dinin ortak noktası olan Kudüs’te adeta devlet tarafından izlenen bir terörü, dünyanın gözleri önünde sergilemektedirler. Burada; Mescid-i Aksa’yı koruma adına dökülen her kan, tüm İslam âleminin üzerinde vebaldir. Mübarek Ramazan Ayında ve Ramazan Bayramına günler kala uygulanan bu kasıtlı kışkırtma ve şiddetin seyircisi olmak, her Müslümanı ve insanı bu zulmün bir parçası da yapar. Müslümana bu aşamada düşen görev, Kur’an-ı Kerim’in emri üzerine; bu zulme karşı koymak ve bununla mücadele etmektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, en üst düzeyde yaptığı temaslar ile kendi olgunluğuna yakışan cihette, bu menfur hadiselerin sona erdirilmesi adına diplomatik ve siyasi adımlarını ciddiyetle atmaya devam etmektedir. Bizler iş dünyası olarak bu durum karşısında haklı tepkimizi, yine bize yakışır şekilde iktisadi olarak elbette göstermeliyiz.

Biz; Türkiye ve Dünya’da 225 noktada aktif bir Sermaye Platformu ve aynı zamanda milletinin ve ümmetin yanında her daim destekçi olmuş ve bu şiar ile kendi müstakil değerlerini her daim muhafaza etmiş ve edecek bir Sivil Toplum kuruluşu olarak Mescid-i Aksa’ya ve onun temsil ettiği dini değerlere yönelik bu saldırıları kınıyoruz. Başta tüm İslam dünyasını, insanı önceleyen dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarını, insan hakları savunucularını ve bu hakları destekleyen devletleri, Mescid-i Aksa’ya yönelik bu saldırılara sessiz kalmayıp gereken tüm adımları atmaya davet ediyoruz.” dedi.

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