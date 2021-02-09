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Mustafa Akkoyun’dan 12 Şubat kurtuluş mesajı

Babil Halı Firma Kurucusu, Mustafa Akkoyun, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılını kutladı.

Mustafa Akkoyun’dan 12 Şubat kurtuluş mesajı

Mustafa Akkoyun’dan 12 Şubat kurtuluş mesajı

Babil Halı Firma Kurucusu, Mustafa Akkoyun, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılını kutladı.

09 Şubat 2021 Salı 18:08
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Mustafa Akkoyun;

"Maraş halkı 101 yıl önce yüksek bir ruh ve şuurla verilen mücadeleyle tarihe geçen unutulmaz bir destan yazmıştır.

Büyük bir inanç ve istiklal aşkıyla vatan savunmasında tek yürek olan Maraş halkı, eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir.

Bugün bizlere düşende aynı duygularla, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır.

Kahramanmaraş her zaman olduğu gibi bundan sonrada geçmişten aldığı bu güçle yarınlara umutla bakmaya devam edecektir. Kahraman şehrimizin 12 Şubat Kurtuluş Günü dolayısıyla, bütün İstiklal kahramanlarını rahmetle, minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimin Kurtuluş Bayramını kutluyorum." dedi.

Son Güncelleme: 09.02.2021 19:51
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