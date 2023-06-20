Naci Görür'den Kahramanmaraş ve Erzurum'daki depremlerin ardından kritik uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.7, Erzurum'un Aşkale ilçesinde ise 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla uyarıda bulundu.

Kahramanmaraş’taki depremle ilgili Görür, “Göksun Aslanbey çiftliğinde 4.7 deprem oldu. Kısa bir zaman içerisinde aynı yerde yine bu boyutlarda deprem vardı. Deprem Savrun Fayı ile Çardak Fayı’nın kesim bölgesinde. Bu yöre hep aktif” dedi.

Görür, Erzurum’daki depreme ilişkinse “Küçükgeçit-Aşkale/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. Bu deprem de muhtemelen sol yönlü Dumanlı Fay Zonu içerisinde. Son depremler Doğu Anadolu'yu da belirli ölçüde sıkıştırdı" ifadesini kullandı.