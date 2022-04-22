Namık Kemal parkında çocuklar için şenlik var

Kahramamaraş’ın tanınmış simalarından hayırsever İş İnsanı Adem Mağralı , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minikler için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. 23 – 24 Nisan tarihlerinde Namık Kemal Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerde çeşitli yarışmalar, birbirinden eğlenceli hediyeler, Disney şişme oyun alanı, yüz boyama, pamuklu şeker ve ikramlar miniklerle buluşacak. İki gün boyunca iftardan sonra gerçekleştirilecek etkinlikler için Düzenlenecek etkinliklere ilişkin Kahramamaraş’ın tanınmış simalarından hayırsever İş İnsanı Adem Mağralı yapılan açıklamada, “Şenlik havasında geçecek olan etkinliklerimize tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.