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Namık Kemal parkında çocuklar için şenlik var

Kahramamaraş’ın tanınmış simalarından hayırsever İş İnsanı Adem Mağralı tarafından organize edilen ,Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 – 24 Nisan tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler için Milli İrade Meydanı’nı şenlik alanına çevirdi. Alanda kurulan şişme Disney oyun parkı çocuklar gönüllerince eğlenecek.

Namık Kemal parkında çocuklar için şenlik var

Namık Kemal parkında çocuklar için şenlik var

Kahramamaraş’ın tanınmış simalarından hayırsever İş İnsanı Adem Mağralı tarafından organize edilen ,Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 – 24 Nisan tarihlerinde düzenlenecek etkinlikler için Milli İrade Meydanı’nı şenlik alanına çevirdi. Alanda kurulan şişme Disney oyun parkı çocuklar gönüllerince eğlenecek.

22 Nisan 2022 Cuma 18:44
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Kahramamaraş’ın tanınmış simalarından hayırsever İş İnsanı Adem Mağralı , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minikler için çeşitli etkinlikler düzenleyecek. 23 – 24 Nisan tarihlerinde Namık Kemal Parkı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerde çeşitli yarışmalar, birbirinden eğlenceli hediyeler, Disney şişme oyun alanı, yüz boyama, pamuklu şeker ve ikramlar miniklerle buluşacak. İki gün boyunca iftardan sonra gerçekleştirilecek etkinlikler için Düzenlenecek etkinliklere ilişkin Kahramamaraş’ın tanınmış simalarından hayırsever İş İnsanı Adem Mağralı yapılan açıklamada, “Şenlik havasında geçecek olan etkinliklerimize tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme: 22.04.2022 20:07
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Namık Kemal Parkında çocuklar Için şenlik Var
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