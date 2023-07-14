Narlı'dan Türkoğlu' na Anlamlı Yatırım

6 Şubat depremi sonrası, hayatın yavaş yavaş normale dönmesi ile birlikte yatırımlarda hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Türkoğlu ilçesine bir adet camii, 12 derslikli bir okul yaptırıyor.

Çakallıhasanağa Mahallesinde yapımı devam eden camii ve okul Eylül ayı içerisinde hizmet verecek. Camii ve okul inşaatında incelemelerde bulunan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş: "6 Şubat depreminde biliyorsunuz, 11 şehrimizle birlikte Türkoğlu ilçemizde büyük oranda etkilendi. Bugün burada çok hayırlı bir projedeyiz. Depremde Türkoğlu ilçemizde 35 civarında okulumuz zarar görmüştü. Bunlardan bir tanesi de şuanda burada bulunduğumuz Çakallıhasanağa Mahallemizdeki okulumuzdu. Hayırsever iş adamımız Türkoğlu ilçesi için, her zaman hayırlar yapan ve gerek istihdama dönük tekstil fabrikaları ve yatırımlara büyük önem veren Mustafa Narlı abim, Ticaret Borsası Başkanı. Narteks ailesi olarak burada 12 derslik okul inşaatı yaptırmaktalar.

DEPREMDEN SONRA OKUL İNŞAATI

Başkan Okumuş, depremden sonra şehre yapılan okulun Türkoğlu'nda olduğunu belirterek şunları söyledi: "Depremden sonraki Kahramanmaraş’taki ilk inşaatına başlanılan okul burası, o açıdan çok önemli çünkü önümüzde eğitim öğretim dönemi başlayacak, onun içinde hızlı davranmamız gerekiyor. Mustafa Narlı abimiz ve ailesiyle görüşmelerimiz neticesinde bu mahallemize yıkılan camii yerine bir adet camii ve buraya da 12 derslikli okul inşaatı yapıyoruz. Camii ve okulumuz Eylül ayı itibariyle de inşallah eğitim öğretime hazır olacak. Okul modern kolej tarzında yapılıyor. İçerisinde kütüphanesi, uygulama merkezleri, laboratuvarı, bahçesinde de halı sahası ve güzel bir peyzajla inşallah öğretmen ve müdürlerimizle Çakallı Mahallemizden çok güzel öğrenciler yetişecek.

Tabi istihdama katkı önemli ama iş adamlarımızın kendi mahallesine, kendi köyüne aidiyet duygusu çok önemli. Mustafa Narlı abim fazlasıyla bunu hak ediyor. Geçen yıllarda buraya çok önemli bir taziye evi yaptı. Bu senede camii ve okul yaptırıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de hacı teyzemize harika bir bu mahalleye Kuran kursu yapacak. Kendine ve ailesine çok teşekkür ediyorum, bundan sonraki süreçte bol istihdamlı ve bol ticaretli günler diliyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin"