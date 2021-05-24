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Necati Okay Belediye Personelini Ziyaret Etti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, pandemiye rağmen gece gündüz çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Necati Okay Belediye Personelini Ziyaret Etti

Necati Okay Belediye Personelini Ziyaret Etti

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, pandemiye rağmen gece gündüz çalışan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:10
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Başkan Okay, personelin her şeye rağmen görevini titizlikle yaptığını ifade ederek teşekkür etti.

Özellikle pandemi sürecinde yoğun bir mesai harcayan ve çalışmalarına özverili bir şekilde devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerini ziyaret eden Başkan Okay, ekiplere bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Dünyanın sağlık konusunda önemli bir sınavdan geçtiğini hatırlatan Başkan Okay, bu sınav içerisinde temizliğin önemine değindi.

Bu sebeple ekiplerin yaptığı çalışmaların dikkate değer olduğunu aktaran Başkan Okay, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Özellikle bu süreçte ekiplerimize çok büyük görevler düştü. Gece gündüz çalışarak ekiplerimiz bu görevin üstesinden gelmektedir. Pandeminin olmazsa olmazları maske, mesafe ve temizliktir. Temizlik konusunda bize düşeni büyük bir özenle yapıyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren personellerimize çok teşekkür ediyorum. İşini yaparken, devletini ve milletini düşünen çok kıymetli çalışanlara sahibiz. İlçemizin, şehrimizin ve ülkemizin kalkınması adına üzerimize düşeni her zaman yapmaya devam edeceğiz. Ben değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.”


 

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati OkayPandemi
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