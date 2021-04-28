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Necati Okay, 'Bertiz’in Yol Standardını Yükselttik'

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bertiz bölgesine standardı yüksek yollar yaptıklarını kaydetti. Başkan Okay, ilk etabı kullanımda olan Kılağlı-Kabasakal arası yolun ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Necati Okay, 'Bertiz’in Yol Standardını Yükselttik'

Necati Okay, 'Bertiz’in Yol Standardını Yükselttik'

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bertiz bölgesine standardı yüksek yollar yaptıklarını kaydetti. Başkan Okay, ilk etabı kullanımda olan Kılağlı-Kabasakal arası yolun ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:06
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Ortaya koydukları çalışmalarla bölgenin yol standardını yükselttiklerini kaydeden Başkan Okay, özellikle Bertiz bölgesinde birçok mahalleye ulaşımı sağlayan Kılağlı-Kabasakal arası yol çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Bir önceki dönem ilk etap çalışmalarının tamamlanarak hizmete açıldığını hatırlatan Başkan Okay, ikinci etap çalışmalarının da büyük bir özveriyle devam ettiğini kaydetti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları kaydetti : “İlçemizin gelişmesi ve kalkınması adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda en önemli konunun da alt yapı olduğunu düşünüyoruz. Alt yapı içerisinde de yol önemli bir husustur. Bu kapsamda tüm ilçemize standardı yüksek yollar kazandırıyoruz. Bu yollardan biri olan Bertiz Kılağlı-Kabasakal arası yol çalışmalarımız da büyük bir hızla devam etmektedir. Daha önce ilk etabını açtığımız bu yolumuzun standardı oldukça yüksek. Vatandaşlarımızın şehir merkezine ve diğer mahallelerimize rahat ulaşımı adına bu önemli bir projedir. Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında yüksek standarttan faydalanabilmeleri adına çalışmaya devam edeceğiz.”

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NECATİ OKAYBertiz’in Yol Standardını Yükselttik
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