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Necati Okay, Dulkadiroğlu’nun Standardını Yükseltiyoruz

İlçesine kazandırdığı projeleri özetleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, her yıl ortaya koydukları çalışmalarla ilçenin yaşam standardını yükselttiklerini ifade etti.

Necati Okay, Dulkadiroğlu’nun Standardını Yükseltiyoruz

Necati Okay, Dulkadiroğlu’nun Standardını Yükseltiyoruz

İlçesine kazandırdığı projeleri özetleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, her yıl ortaya koydukları çalışmalarla ilçenin yaşam standardını yükselttiklerini ifade etti.

11 Haziran 2021 Cuma 15:03
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Belediyecilik hizmetleri ile ilgili genel bir değerlendirme yapan Başkan Okay, pandemi sürecine rağmen yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.
Özellikle bu yaz ortaya koydukları tüm projelerin hız kazandığını dile getiren Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları aktardı: “Yaz sezonuyla birlikte tüm çalışmalarımıza hız verdik. İhale etmiş olduğumuz Sosyal Tesisler, Öğrenci Yurtları, Spor Tesisleri ve Gençlik Merkezi çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Bunun yanı sıra ulaşım ile ilgili önemli çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu yoğun çalışmaların neticesinde bu yaz önemli bir mesafeyi daha kat edeceğiz. Özellikle sıcak asfalt, sati kaplama ve parke konusunda yaz sonuna kadar yoğun bir şekilde çalışacağız. Kasım ayının sonuna kadar da ekiplerimiz organize bir şekilde çalışacaklar. İlçemizin şehir merkezinde ya da kırsal alanlarında ne ihtiyacı var ise onu yapma adına çalışıyoruz. Dulkadiroğlu’muzun standartlarını yükseltme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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NECATİ OKAYDulkadiroğlu’nun Standardını Yükseltiyoruz
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