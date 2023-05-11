Necati Okay, TOGG’u inceledi!

Kahramanmaraş’ta vatandaşlarla buluşan TOGG’u inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti iktidarında ortaya konulan projeleri dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin tüm hedeflere bir bir ulaştığını ifade eden Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğinde asrın projeleri bir bir hayata geçiyor. Bu projelerden bir tanesi de Türkiye’nin Otomobiliydi. Yapamazsınız diyenlere inat bugün Türkiye’nin otomobili caddelere çıktı. Vatandaşlarımız da bu projeye büyük ilgi gösterdi. Kahramanmaraş’ımızda bulunan Türkiye’nin Otomobili’ni inceleme şansımız oldu. Gerçekten bir otomobilden fazlası oldu. Vatandaşlarımızın bu projeye ve Cumhurbaşkanımıza gösterdiği ilgi bizleri ayrıca mutlu ediyor. İnşallah Türkiye’nin Yüzyılında daha büyük projelere imza atacağız.”