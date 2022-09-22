“Nefes Almadan” Perdelerini çocuklar için açacak

Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ademloos (Nefes Almadan) adlı tiyatro gösterisini çocuklarla buluşturacak.

Hollanda Büyükelçiliği Uluslararası Kültürel Hareketlilik Fonu tarafından finanse edilen proje kapsamında, çocuk edebiyatı yazarı Gerard Van Gemert tarafından kaleme alınan eser perdelerini çocuklar için açacak. Geçtiğimiz aylarda şehir merkezinde ve ilçelerde izleyiciyle buluşan tiyatro gösterisi, 24 – 25 Eylül tarihlerinde bu kez Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 10 – 14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik gerçekleştirilecek etkinlik, saat 13.00’te başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ücretsiz tiyatro gösterisine tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.

Sahne Maraş Öğrencileri Şanlıurfa’da Sahne Alacak

Turgut Çullu, Nesimi Albez ve Halil Kılıç tarafından sahneye uyarlanan, genel sanat yönetmenliğini Turgut Çullu’nun üstlendiği tiyatro gösterisi, en çok mülteci göçü alan komşu illerden Şanlıurfa’da da çocuklarla buluşturulacak. 26 Eylül Pazartesi günü Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri sahne alacak. Çocukları ırkçılık ve kültürel farklılıklara karşı bilinçlendiren, dayanışma ve paylaşmayı anlatan eserin tiyatro sahnesine uyarlanması ile çocukların toplumla empati kurma konusunda bilinçlendirilmesi, yerel halk ile mülteciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor.