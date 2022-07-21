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Nusret Yılmaz, ‘Öğretmen Bilişim Ağı’ Sistemini Eleştirdi

Hürriyetci Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Nusret Yılmaz, ‘Öğretmen Bilişim Ağı’ sistemini eleştirdi.

Nusret Yılmaz, ‘Öğretmen Bilişim Ağı’ Sistemini Eleştirdi

Nusret Yılmaz, ‘Öğretmen Bilişim Ağı’ Sistemini Eleştirdi

Hürriyetci Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Nusret Yılmaz, ‘Öğretmen Bilişim Ağı’ sistemini eleştirdi.

21 Temmuz 2022 Perşembe 14:00
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÖBA sistemini eleştiren Nusret Yılmaz, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik Kariyer Basamakları kapsamında uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden verilmeye başlandı. ÖBA üzerinden yayınlanan videoların öğretmenleri uzman veya başöğretmen yapmayacağını biliyorduk. Bu konu ile ilgili olarak sendikamızın talebi ilk günden itibaren nettir, şartsız-sınavsız görev yılını esas alacak şekilde 10 yıllık hizmeti bulunan tüm öğretmenlere uzman öğretmenlik ve 20 yıllık hizmeti bulunan tüm öğretmenlere başöğretmenlik unvanı verilmelidir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. maddesinde açıkça ifade edildiği üzere ‘Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir’ denilerek tüm öğretmenlerin alanında uzman olduğu kanunda açıkça belirtilmiştir. ÖBA platformu üzerinden Uzman ve Başöğretmenlik eğitim videoları kitapta yazılanların tekdüze ve sıkıcı seslendirilmiş halidir. Öğretmenlerin gelişimini sağlamayacağı çok açık. Yaz tatilinde izlemenin zorunlu tutulması ise cabası. Amaç, öğretmene eziyetse daha kötüsü olamazdı. Angaryaya hayır, öğretmene itibar. Milli Eğitim Bakanlığı acilen tüm öğretmenlerin tepkisini çeken ÖBA videolarını izleme zorunluğunu kaldırmalıdır” dedi.

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Nusret Yılmaz‘Öğretmen Bilişim Ağı’ Sistemini Eleştirdi
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