O Bulvarda Asfalt Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Turgut Özal Bulvarı ile Üngüt bağlantısını sağlayan kavşakta yenileme çalışmalarını tamamladı. Kavşakta genişletme çalışmalarının yanı sıra araç parkı için alanlar oluşturuldu. Trafik akışını daha kontrollü hale getirecek çalışmaların ardından bulvarın son etabı olacak bin 200 metrelik güzergahta da sıcak asfalt çalışmaları başladı.

Kayseri Yoluna Ulaşımda Alternatif

Turgut Özal Bulvarı’nın son etabı olacak arter bin 200 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen asfalt çalışmalarıyla Üngüt Kavşağı ile Kayseri Yolu bağlantısı kesintisiz bir şekilde sağlanmış olacak. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölge ulaşımına alternatif olacak yoldaki asfalt çalışmasının kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.