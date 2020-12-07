Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 12°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktürk Maralcan, ‘Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları mevcuttur ve bunlar kadınlarda daha sık görülmektedir’
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof....
Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi
Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi...
O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor
O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor
Ünal Ateş, Büyükşehir belediyesiyle ilgili iddialarda bulundu
Ünal Ateş, Büyükşehir belediyesiyle ilgili...

O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor

Büyükşehir, Pazarcık Geçgeç Çayı üzerindeki köprüyü yeniliyor. Güçlendirmelerin yanı sıra genişliği de 9 metreye çıkarılacak köprü, çift yönlü trafiğe uygun hale getirilecek.

O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor

O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor

Büyükşehir, Pazarcık Geçgeç Çayı üzerindeki köprüyü yeniliyor. Güçlendirmelerin yanı sıra genişliği de 9 metreye çıkarılacak köprü, çift yönlü trafiğe uygun hale getirilecek.

07 Aralık 2020 Pazartesi 16:34
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmaları kapsamında mevcut yollarda ve köprülerde bakım onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Pazarcık İlçesi Sakarkaya Mahallesi Payamlıbağ Mevkii’nde Geçgeç Çayı üzerinde ulaşımı sağlayan köprüde güçlendirme ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Darlığı sebebiyle araç geçişlerinde sorunların yaşandığı köprü Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla çift yönlü trafiğe uygun hale getiriliyor.

Çift Yönlü Olacak

Konu ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Şehir genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Çağlayancerit – Pazarcık ulaşımını sağlayan köprüde darlık sebebiyle geçiş sorunları yaşanıyordu. Güçlendirme ve genişletme çalışmalarına başladık. İki yönlü araç trafiğine hazır hale getirilecek köprü ile ulaşım güvenliği daha da artacak. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” denildi.

Anahtar Kelimeler:
O Köprüde De Çalışmalar Tamamlanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktürk Maralcan, ‘Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları mevcuttur ve bunlar kadınlarda daha sık görülmektedir’
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktürk Maralcan, ‘Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları mevcuttur ve bunlar kadınlarda daha sık görülmektedir’
Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi
Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi
Kahramanmaraş bağcılık kültürü ve gelecekteki vizyonu
Kahramanmaraş bağcılık kültürü ve gelecekteki vizyonu
Bilgi ve Şuur
Bilgi ve Şuur

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber