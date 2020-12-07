O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmaları kapsamında mevcut yollarda ve köprülerde bakım onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Pazarcık İlçesi Sakarkaya Mahallesi Payamlıbağ Mevkii’nde Geçgeç Çayı üzerinde ulaşımı sağlayan köprüde güçlendirme ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Darlığı sebebiyle araç geçişlerinde sorunların yaşandığı köprü Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla çift yönlü trafiğe uygun hale getiriliyor.

Çift Yönlü Olacak

Konu ile ilgili olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Şehir genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Çağlayancerit – Pazarcık ulaşımını sağlayan köprüde darlık sebebiyle geçiş sorunları yaşanıyordu. Güçlendirme ve genişletme çalışmalarına başladık. İki yönlü araç trafiğine hazır hale getirilecek köprü ile ulaşım güvenliği daha da artacak. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” denildi.