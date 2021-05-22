Öçal'dan Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ve İl Başkanı Fırat Görgel ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyarette Öçal ve Görgel’i KMBGC Başkanı Arslan Deveboynu, Başkan Yardımcıları Mehmet Mümtaz Yüzbaşıoğlu, Mehmet Taş, Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Öner, Faruk Aktemur ve Genel Sekreter Mahmut Beyaz karşıladı.

Hoş sohbetler eşliğinde gerçekleşen ziyarette Öçal ve Görgel, kent basınına her zaman destek sağlayacaklarını belirterek, Başkan Deveboynu nezdinde KMBGC yönetimine başarılar diledi. Başkan Deveboynu ise Öçal ve Görgel’e bu nazik ziyaretinden ötürü teşekkür etti.



