Ödüllü Fenomen Paça Ustası Remzi Ulaş’tan Bayram Mesajı

Vatandaşların huzurlu ve mutlu bir Kurban bayramı geçirmelerini temenni eden Remzi Ulaş mesajda şunları kaydetti;

“Bayramlar dini ve toplumsal değerlerin yoğun olarak hissedildiği, birlik ve beraberliğin, barışın, huzurun ve yardımlaşmanın yoğun yaşandığı özel günlerdir.

Kurban bayramının başta ülkemiz olmak üzere bütün dünyada barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın kurban bayramını kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum”