Öğrencilerin Sınav Hazırlığına Büyükşehir’den Destek

Eğitime katkı sağlamak ve öğrencilere destek olmak için faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle şehir genelinde 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı düzenledi. 11 ilçede 491 okulda eş zamanlı olarak yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) toplam 37 bin 78 öğrenci katılım sağladı. Deneme sınavı öncesi Onikişubat Nuri Pakdil Ortaokulunda İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Sınav öncesi kendini test etme ve stres atma noktasında düzenlenen deneme sınavlarının çok önemli olduğunu belirten öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Öğrencilerimiz Sınav Öncesi Eksiklerini Görme Fırsatı Bulacak

Deneme sınavı öncesi gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Öğrencilerimizi akademik anlamda hayata hazırlamak için Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle okullarımızda deneme sınavları yapıyoruz. Bu yıl da 8 ve 12. sınıf öğrencilerimize yönelik deneme sınavlarımız devam ediyor. Bugün ilimiz genelinde 322 okulumuzda 21 bin 681 öğrencimizin katılımıyla LGS, 169 lisemizde 15 bin 397 öğrencimizin katılımıyla TYT deneme sınavı düzenliyoruz. Sorularımızın tamamı Kahramanmaraş Ölçme Değerlendirme Merkezimizde alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmış olup ÖSYM standartlarındadır. Sınavın ardından öğrencilerimizin hangi ünite ve kazanımlarda öğrenme eksiği olduğuna dair ayrıntılı dönütler içeren sınav sonuç karneleri düzenleyeceğiz. Bu karneler neticesinde öğrencilerimiz eksiklerini görme ve kapatma fırsatı bulacak. Sınava giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, destekleri için tüm öğretmenlerimize ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Eğitime Destek Veriyor, Öğrencilerin Yanında Oluyoruz

Büyükşehir Belediyesinin daima öğrencilerin yanında olduğunu belirten Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, “Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle öğrencilerimize yönelik projelerde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile büyük bir koordinasyon içerisindeyiz. İmkânlarımız ölçüsünde eğitime destek veriyor, öğrencilerimizin yanında oluyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından eğitimde meydana gelen eksiği kapatarak öğrencilerimizin diğer şehirlerdeki öğrencilerden geri kalmaması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’in başarıyı ödüllendirmeye yönelik projeleri var. Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizle ilişkilerimizi hep güçlü tutacağız. Bugün deneme sınavına giren tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.