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Okay, “Bu Büyük Felaketin Yaralarını Birlikte Saracağız”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan büyük felaketin yaralarını sarma adına çalıştıklarını söyledi. Başkan Okay, “Bu büyük felakette bir kez daha gördük ki birlik ve beraberliğimizin üstesinden gelemeyeceği bir durum yok. Bu büyük felaketin yaralarını da birlik ve beraberlik içerisinde saracağız” dedi.

Okay, “Bu Büyük Felaketin Yaralarını Birlikte Saracağız”

Okay, “Bu Büyük Felaketin Yaralarını Birlikte Saracağız”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Okay, Kahramanmaraş ve çevresinde yaşanan büyük felaketin yaralarını sarma adına çalıştıklarını söyledi. Başkan Okay, “Bu büyük felakette bir kez daha gördük ki birlik ve beraberliğimizin üstesinden gelemeyeceği bir durum yok. Bu büyük felaketin yaralarını da birlik ve beraberlik içerisinde saracağız” dedi.

17 Mart 2023 Cuma 19:26

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, asrın felaketi sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Felaketin ilk gününden bu yana ortaya koydukları çalışmaları anlatan Başkan Okay, bundan sonraki süreçte yapacakları çalışmaları da sıraladı.
Kahramanmaraş ile birlikte 11 ilin bu büyük felaketten etkilendiğini ifade eden Başkan Okay, Dulkadiroğlu ilçesinin en fazla etkilenen ilçeler arasında olduğunu söyledi.
Hem modern konutların, hem de tarihi yapıların bu büyük felakette büyük yara aldığını anlatan Başkan Okay, tüm yaraların sarılacağını aktardı.

EN BÜYÜK YARAYI İLÇEMİZ ALDI

Dulkadiroğlu ilçesinin felaketten en fazla etkilenen ilçeler arasında olduğunu söyleyen Başkan Okay, şunları söyledi: “Büyük bir felaket yaşadık. Bu büyük felaketten en fazla etkilenen ilçeyiz. Kahramanmaraş geleninde olduğu gibi ilçemizde de çok fazla yıkım var. Hem şehir merkezinde, hem de kırsal mahallelerimizde çok fazla yıkım ve hasarlı alanlar var. Depremin ilk gününden itibaren bu alanları gezerek yapılan ve yapılması gereken çalışmalar ile ilgili planlamalar yaptık. Şehrimizi ve ilçemizi ayağa kaldırma adına ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”

KAPANAN YOLLARI AÇTIK

Ortaya koydukları çalışmaları anlatan Başkan Okay, şunları söyledi: “Ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla ilçemizi ayağa kaldıracağız. Özellikle ara mahallelerimizde enkaz nedeni ile trafik sorunu yaşanmakta. Bu durumu ortadan kaldırma adına ekiplerimiz gece gündüz çalışmaktalar. İlçemiz genelinde çöken binaların enkazları da büyük bir özenle kaldırılmaktadır. Bunun dışında bizim ekiplerimiz de ara sokaklarda çalışmalar yapmakta. Bu çalışmalar neticesinde ara sokaklarımız yeniden trafiğe açılıyor. Vatandaşlarımızın hayatlarını normale döndürme adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz.”

ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAPTIK

İlçe genelinde alt yapı çalışmaları yaptıklarını söyleyen Başkan Okay, şunları söyledi: “Deprem sonrasında ilçe genelinde başlattığımız tadilat ve onarım çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ediplerimiz gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Bu büyük felaketin yaralarını birlikte sarıyoruz. Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Ancak bu zorlu günlerde devletimizin gücünü, milletimizin kadirşinaslığını bir kez daha gördük. İlçemizin yeniden ayağa kalkması adına ne gerekiyorsa yapacağız.”

KONTEYNER ÇARŞILAR KURULDU

İş yerleri çöken esnaf için de çalışmalar yapıldığını dile getiren Başkan Okay, şunları aktardı: “Bu büyük felaketin yaralarını sarma adına bir çok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de çok büyük mağduriyet yaşayan esnafımız oldu. İş yerleri zarar görmeyen esnaflarımızın büyük bir bölümü çalışmaya başladı. İş yerleri zarar gören esnafımız için de konteynır çarşılar oluşturuldu. İlçemiz sınırları içerisinde şuanda dört farklı bölgede bu çarşılar oluşturuldu. Talepler doğrultusunda yeni alanlarda oluşturulacak. Burada amaç esnafımızın ticari hayatını sürdürmesi ve hayatın normalleşmesidir. Bu noktada çalışmaların sürdüğünün altını çizmek istiyorum. İnşallah bu büyük felaketin yaralarını hep birlikte saracağız.”

SOSYAL İHTİYAÇLAR İÇİN DE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların her türlü sosyal ihtiyacı için çalışma yaptıklarının altını çizerek şunları aktardı: “Vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılama adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Bu noktada hijyeni ve kişisel bakımı da önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda, daha iyi şartlarda barınmaları adına ne geriyorsa yapıyoruz. Özellikle kişisel bakım konusunda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme adına çalışma yaptık. Şuanda ekiplerimiz sahada ve vatandaşlarımıza hizmet vermekteler. Önceden belirlenen çadır alanlarında ve ilçemizin tüm mahallelerinde bu çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın hayatlarının normalleşmesi adına çalışmayı sürdüreceğiz.”

VATANDAŞLAR İHTİYAÇLARINI ONLİNE BİLDİRİLİYOR

Vatandaşların ihtiyaçlarına ulaşımını kolaylaştırma adına ortaya koydukları çalışmaları anlatan Başkan Okay, şunları söyledi: “Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yaralarını sarma adına yoğun bir çalışma yapıyoruz. İlçemizi karış karış geziyor, vatandaşlarımızla birebir görüşüyoruz. Bunun dışında ihtiyaç sahiplerine ulaşma adına online işlemlere başladık. Vatandaşlarımız sosyal medyalarımızda ve web sitemizden paylaştığımız karekod’u telefonlarına okutuyorlar. Çıkan formu ihtiyaçlarına göre dolduruyorlar. Ekiplerimiz ihtiyaçları ayarlayarak vatandaşlarımıza ulaşıyorlar.”

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Okay“Bu Büyük Felaketin Yaralarını Birlikte Saracağız”
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