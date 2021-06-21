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Okay’dan sanayi esnafına ziyaret
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Okay’dan sanayi esnafına ziyaret

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Marangozlar, Bakırcılar ve Oto Sanayi esnafını ziyaret ederek, “Sanayi çarkının en önemli dişlisi esnafımızdır. Ekonomiye ve istihdama olan katkıları bizler için son derece önemlidir. Her zaman onların yanındayız ve destekçisiyiz” dedi.

Okay’dan sanayi esnafına ziyaret

Okay’dan sanayi esnafına ziyaret

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Marangozlar, Bakırcılar ve Oto Sanayi esnafını ziyaret ederek, “Sanayi çarkının en önemli dişlisi esnafımızdır. Ekonomiye ve istihdama olan katkıları bizler için son derece önemlidir. Her zaman onların yanındayız ve destekçisiyiz” dedi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 17:09
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TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve partililerle birlikte Küçük Sanayi sitesini ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, esnafın dertlerini dinledi.

Başkan Okay, her zaman esnafın yanında olduğunu hatırlatan Başkan Okay, şunları söyledi : “Bulduğumuz her fırsatta esnafımızın yanındayız. Bugün de TBMM İçişleri Komisyon Başkanımız AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Celalettin Güvenç ve partililerimizle birlikte sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Onların görüş ve önerilerini dinledik. Esnafımız sanayi çarkımızın olmazsa olmazıdır. Ekonomimizin can damarıdır. Her fırsatta ve koşulda onların yanındayız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Sanayi sitemizle alakalı ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yeni açılan sanayi sitemizde gerekli alt yapı çalışmaları yapıyoruz. Ayrıca mevcut sanayi sitemizde de ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyorlar. Ben tüm esnaflarımıza hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum.”

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Okay’dan Sanayi Esnafına Ziyaret
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