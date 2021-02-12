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Okul Güzergahlarında Farkındalık Çalışması

Büyükşehir Belediyesi, okul güzergâhlarında trafik güvenliğini artıracak uygulamalar gerçekleştiriyor.

Okul Güzergahlarında Farkındalık Çalışması

Okul Güzergahlarında Farkındalık Çalışması

Büyükşehir Belediyesi, okul güzergâhlarında trafik güvenliğini artıracak uygulamalar gerçekleştiriyor.

12 Şubat 2021 Cuma 17:12
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliğini artıracak uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, yeni dönemde yüzyüze eğitim kararının alınmasının ardından okul güzergahlarında yaya güvenliğini sağlamak için çalışmalar gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yapımı gerçekleştirilen yükseltilmiş yaya geçitleri ile trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Ayrıca geçitlerin bulunduğu noktalarda da Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından işaret ve levha uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Son Güncelleme: 12.02.2021 17:12
Anahtar Kelimeler:
Okul Güzergahlarında Farkındalık Çalışması
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