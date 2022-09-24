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Ölmez, “Merkez bankası’nı yöneten iktidar ısrarla uçuruma koşuyor”

İş İnsanı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez faiz indirimi sonrası değerlendirmelerde bulundu. Gıda enflasyonunun en şiddetli yaşandığı 5 ülke arasına girdiğimizi hatırlatan Ölmez, dünyayı bekleyen resesyonu fırsata çevirebilmek için önerilerde bulundu.

Ölmez, “Merkez bankası’nı yöneten iktidar ısrarla uçuruma koşuyor”

Ölmez, “Merkez bankası’nı yöneten iktidar ısrarla uçuruma koşuyor”

İş İnsanı ve Mali Müşavir Fatih Ölmez faiz indirimi sonrası değerlendirmelerde bulundu. Gıda enflasyonunun en şiddetli yaşandığı 5 ülke arasına girdiğimizi hatırlatan Ölmez, dünyayı bekleyen resesyonu fırsata çevirebilmek için önerilerde bulundu.

24 Eylül 2022 Cumartesi 11:09

Ölmez şunları söyledi;

“TCMB, politika faizini 100 baz puan indirdi. Dolar/TL 18,40 seviyesiyle tarihi zirve kaydetti. Gıda enflasyonunun en şiddetli yaşandığı 5 ülke arasındayız. Ama yanlış politikalarda hala tam gaz devam ediyoruz.

Nitekim İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuyla ilgili olarak ;

“Açıklanan bu faiz kararı; artık ekonomi biliminin değil, psikoloji biliminin tartışma konusudur.

Devlet, bilimle inatlaşarak yönetilmez.

Devlet yönetmek rasyonellik ister!”

İfadelerini kullanmıştır

Son 10 yılda tarımsal GSYH, yarı yarıya azalarak yüzde 5 seviyelerine kadar inmesine rağmen Türkiye, 2020 itibariye Çin, Hindistan ve ABD’nin ilk üç sırayı aldığı tarımsal üretimde dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi. Nüfusa oranlandığında daha da üst sıralarda. Ancak, bununla birlikte dünyada gıda enflasyonunu en şiddetli yaşayan ilk 5 ülke içinde.

Son dönemde gıda enflasyonunun en fazla vurduğu ülkelerin ortak noktası, derin ekonomik bunalım ve siyasi istikrarsızlık…

Aslında dünyayı bekleyen resesyonu fırsata çevirebiliriz… Nasıl mı?

İhtiyaçları (Konut ihtiyacı da dahil) olan çalışanın, alım gücünü gelişmiş ülke standartlarına çıkaracak 5 bin çiftlik/bahçe; çalışanına deneyim/uzmanlık/para kazandıracak 5 bin fabrika/Ar-Ge merkezi gibi projelere, en az “500 bin TOKİ konutu” kadar başvuru sağlayacak kültürel ve sosyal yapıyı inşa ederek… Konuta, yüksek borçlanmayla değil, tasarrufla sahip olunabilecek yapıyı inşa ederek…”

Anahtar Kelimeler:
Ölmez“Merkez Bankası’nı Yöneten Iktidar ısrarla Uçuruma Koşuyor”
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