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Ömer Çınar’dan Mevlid Kandili mesajı

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı ve Hak-İş İl Başkanı Ömer Çınar, Mevlid Kandili vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Ömer Çınar’dan Mevlid Kandili mesajı

Ömer Çınar’dan Mevlid Kandili mesajı

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı ve Hak-İş İl Başkanı Ömer Çınar, Mevlid Kandili vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

27 Ekim 2020 Salı 17:43
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Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı ve Hak-İş İl Başkanı Ömer Çınar, Mevlid Kandili'nin sağlık, mutluluk ve refah getirmesini dileyerek, "Mevlid Kandili'nin iyi değerlendirmeliyiz. Bu mübarek gece tüm İslam Alemi'ne hayırlara vesile olsun" dedi.

Mevlid Kandilinin; tüm İslam Alemine sağlık, mutluluk ve refah getirmesini dileyen Başkan Çınar, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Mübarek gecelerin toplum hayatımızda vazgeçilmez bir yeri vardır. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutladığımız Mevlit Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır. Peygamber Efendimizin doğumu karanlıkları aydınlığa çevirirken insanlığa rahmet ve güzellikler sunmuştur. Bugün hepimiz Peygamber Efendimiz'i anlamaya, O'nun engin sevgi ve hoşgörüsüne, izzet ve keremine, rehberliğine muhtacız.

İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hazreti Peygamberin hayatında ve öğütlerinde bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güzel örnekler vardır.

Mevlit Kandili'ni, Peygamber Efendimizi ve onun bütün insanlığa vermiş olduğu mesajı layıkıyla anlamak için önemli bir vesile kabul etmeliyiz. Bu mübarek gecenin tüm dünyada barışa, huzura ve refaha vesile olmasını diliyor; hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum."

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Ömer Çınar’dan Mevlid Kandili Mesajı
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