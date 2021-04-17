Tamda peygambere sevdalı bir aşıktı
Sen gidince bomboş kaldı bu gönül locam
Peygamber hayatın anlatan bir ışıktı
Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam
Tam bir hizmet maratonuyla dine koştu
Peygamberin hayatın anlatırken coştu
Anlatımın içten duygulu öyle hoştu
Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam
İlmiyle ihlaslı samimiyet erbabı
Unutmaz'dı hiçbir zamanda o ashabı
Çok iyi yapardı daim dinde hesabı
Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam
Âmil bilgi irfan mensubu dersi ilim
Seni tarif edebiliyor'mu acep dilim
Zalim korona etti bizi dilim dilim
Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam
Peygamberi anlatırdı göğsü imanlı
Dinlerken yüreğim olurdu heyecanlı
Sanki yaşıyordu o anı canlı canlı
Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam
Görgü kuralı yürekten bağlı ahlaklı
Helal zekası bilgisi süperdi aklı
Herşeyi ezberdeydi bilgiside farklı
Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam
Din âlimi ilahiyatçı gerçek yazar
Gönüllere kurmuş'tun kocaman bir pazar
Vakit saat doldu çağırdı seni mezar
Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam
Rahmetle ana'cağız ruhun olsun şad
Anlattıklarından aldık çok çok lezzet tad
Mekanın cennet olsun yerinde rahat yad
Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam
İşlerinde vardı itina ehemiyet
Teslim aldı toprak intikal ebediyet
Hakkım var'ise helal'dır sende helal et
Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam
Anlattıkların adeta kendi yaşardı
İstediğin fazlasıyla öyle başardı
Şimdiyse gözlerim dolu dolu yaşardı
Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam
Ani ölümün üzdü bizi der Ademi
Peygamber aşkıyla demle'diniz hep demi
Doğru cenneti âla'ya götürsün gemi
Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam