Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
21.Yüzyılda İş Sağlığı Ve Güvenliğini Geliştirme Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı
21.Yüzyılda İş Sağlığı Ve Güvenliğini...
Normal Bireylerin Önüne Kasis Çıkarken Engelli Bireylerin Önüne Maalesef Duvarlar Örülüyor
Normal Bireylerin Önüne Kasis Çıkarken...
Başkan Güngör İftar Vakti’ne Konuk Olacak
Başkan Güngör İftar Vakti’ne Konuk...
Prof. Dr. Pak, ‘Ramazan Kulluğu Hatırlatır’
Prof. Dr. Pak, ‘Ramazan Kulluğu...

Ömer Döngeloğlu Hocam

Ömer Döngeloğlu Hocam

Ömer Döngeloğlu Hocam

17 Nisan 2021 Cumartesi 10:34
banner459

Tamda peygambere sevdalı bir aşıktı

Sen gidince bomboş kaldı bu gönül locam

Peygamber hayatın anlatan bir ışıktı

Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam

Tam bir hizmet maratonuyla dine koştu

Peygamberin hayatın anlatırken coştu

Anlatımın içten duygulu öyle hoştu

Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam

İlmiyle ihlaslı samimiyet erbabı

Unutmaz'dı hiçbir zamanda o ashabı

Çok iyi yapardı daim dinde hesabı

Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam

Âmil bilgi irfan mensubu dersi ilim

Seni tarif edebiliyor'mu acep dilim

Zalim korona etti bizi dilim dilim

Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam

Peygamberi anlatırdı göğsü imanlı

Dinlerken yüreğim olurdu heyecanlı

Sanki yaşıyordu o anı canlı canlı

Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam

Görgü kuralı yürekten bağlı ahlaklı

Helal zekası bilgisi süperdi aklı

Herşeyi ezberdeydi bilgiside farklı

Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam

Din âlimi ilahiyatçı gerçek yazar

Gönüllere kurmuş'tun kocaman bir pazar

Vakit saat doldu çağırdı seni mezar

Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam

Rahmetle ana'cağız ruhun olsun şad

Anlattıklarından aldık çok çok lezzet tad

Mekanın cennet olsun yerinde rahat yad

Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam

İşlerinde vardı itina ehemiyet

Teslim aldı toprak intikal ebediyet

Hakkım var'ise helal'dır sende helal et

Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam

Anlattıkların adeta kendi yaşardı

İstediğin fazlasıyla öyle başardı

Şimdiyse gözlerim dolu dolu yaşardı

Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam

Ani ölümün üzdü bizi der Ademi

Peygamber aşkıyla demle'diniz hep demi

Doğru cenneti âla'ya götürsün gemi

Rahmetler olsun Ömer Döngeloğlu hocam

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
Kahramanmaraş’ta ateş tutan eller can suyu olacak
Kahramanmaraş’ta ateş tutan eller can suyu olacak
Kahramanmaraş ülkü ocaklarından ramazan dayanışması
Kahramanmaraş ülkü ocaklarından ramazan dayanışması
Başkan Sarıaltun’un acı günü
Başkan Sarıaltun’un acı günü
Cevizli park sezona hazırlanıyor
Cevizli park sezona hazırlanıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber