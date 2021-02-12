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Ömer Kundakçı’dan 12 Şubat Kurtuluş Mesajı

Sukune İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kundakçı, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Ömer Kundakçı’dan 12 Şubat Kurtuluş Mesajı

Ömer Kundakçı’dan 12 Şubat Kurtuluş Mesajı

Sukune İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kundakçı, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

12 Şubat 2021 Cuma 11:56
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Kundakçı, tüm Kahramanmaraş halkının kurtuluş sevincini paylaşarak şu duyguları ifade etti;

“Kahramanmaraş’ın bu yıl düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılını kutluyoruz. Bizim kentimizin her ferdi bir kahramandır. Ecdadımızın bu vatan uğruna döktüğü kanın her zerresini korumak ve geleceğe aktarmak için çabalıyoruz.

Ecdadımız tarihler boyunca her zaman kahramanlığını gözler önüne sermiştir. 12 Şubat'ta da bu kentin insanı, tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu kutlu günde şanlı tarihimizle ne kadar övünsek az.

Bu düşüncelerle, 12 Şubat 1920 tarihinde büyük bir zafere imza atan Kahramanmaraşlı Kahraman halkımızın '12 Şubat Kurtuluş Günü' nü' kutlar, ebediyete intikal etmiş Şehit ve Gazilerimize Allah' tan rahmet dilerim.”

Son Güncelleme: 12.02.2021 12:46
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