Ömer Kundakçı’dan 12 Şubat Kurtuluş Mesajı

Kundakçı, tüm Kahramanmaraş halkının kurtuluş sevincini paylaşarak şu duyguları ifade etti;

“Kahramanmaraş’ın bu yıl düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yılını kutluyoruz. Bizim kentimizin her ferdi bir kahramandır. Ecdadımızın bu vatan uğruna döktüğü kanın her zerresini korumak ve geleceğe aktarmak için çabalıyoruz.

Ecdadımız tarihler boyunca her zaman kahramanlığını gözler önüne sermiştir. 12 Şubat'ta da bu kentin insanı, tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Bu kutlu günde şanlı tarihimizle ne kadar övünsek az.

Bu düşüncelerle, 12 Şubat 1920 tarihinde büyük bir zafere imza atan Kahramanmaraşlı Kahraman halkımızın '12 Şubat Kurtuluş Günü' nü' kutlar, ebediyete intikal etmiş Şehit ve Gazilerimize Allah' tan rahmet dilerim.”