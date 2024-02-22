Onikişubat Adayı Ceyhan, “Gönül Belediyeciliğine adayız”

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala Belediye Başkan adayı olan isimler ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda dur durak bilmeden seçim çalışmalarını yürüten Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, Demokrasi Meydanında bulunan esnafları ziyaret etti. Yerel yönetimlerde değişim olması gerektiğini vurgulayan Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, “Esnaflarımızdan aldığımız bu güzel tepkiler her zaman bizim motivasyonumuzu, aşkımızı, davamızı ve enerjimizi arttırmaktadır” dedi.

ARTIK KAHRAMANMARAŞ DEĞİŞİM ŞART DİYOR

Onikişubat Belediye Başkan Adayı Dr. Fatih Mehmet Ceyhan, “Ulu Cami'nin oradan başladık, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ettik, onlarla hasbihal ettik. Burası biliyorsunuz Kahramanmaraş’ın can damarı hatta tabiri caizse canı. Tüm esnaflarımızın olduğu yer, tüm hemşerilerimizin gelip alışveriş yaptığı yer. Bu sebepten önemli bir yer konumunda. Burada şehrin nabzı tutuluyor, şehrin değerleri, problemleri konuşuluyor. Biz de arkadaşlarımızla birlikte, esnaflarımızın bu dertlerini dinliyoruz. Aynı zamanda değişim için onlardan söz alıyoruz. Çünkü artık Kahramanmaraş değişim şart diyor. Değişimin olması gerektiğine inanıyor. Bu noktada kadın kollarımız, gençlik kollarımız, il ve ilçe teşkilatımızdaki arkadaşlarımız ve diğer gönüllü arkadaşlarımız olmak üzere hep birlikte cansiperane çalışıyoruz. Sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmıyoruz. Gönüllere gireceğiz, çünkü biz gönül belediyeciliğine adayız. Biz yerinde belediyecilik yapacağız ve halkımızın ayağına gideceğiz. Burada da esnaflarımızdan aldığımız bu güzel tepkiler her zaman bizim motivasyonumuzu, aşkımızı, davamızı ve enerjimizi arttırmakta. Onlardan aldığımız bu güzel enerjiyle birlikte inşallah biz 31 Mart gecesi 1 Nisan sabahı bu bayrağı Onikişubat Belediyesi'ne hep birlikte dikeceğiz” diye konuştu.