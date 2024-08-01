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Onikişubat belediyesi, asfalt ekibini Haydarbey ve Oruç Reis Mahallesi’ne taşıdı

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Haydarbey Mahallesi’nin 32016’ncı sokağında ömrünü tamamlamış bozuk satıh sökülürken, Oruç Reis Mahallesi’nin 17’nci sokağında ise asfalt çalışmaları tamamlandı.

Onikişubat belediyesi, asfalt ekibini Haydarbey ve Oruç Reis Mahallesi’ne taşıdı

Onikişubat belediyesi, asfalt ekibini Haydarbey ve Oruç Reis Mahallesi’ne taşıdı

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt mesaisi tüm hızıyla devam ediyor. Haydarbey Mahallesi’nin 32016’ncı sokağında ömrünü tamamlamış bozuk satıh sökülürken, Oruç Reis Mahallesi’nin 17’nci sokağında ise asfalt çalışmaları tamamlandı.

01 Ağustos 2024 Perşembe 13:54

Onikişubat Belediyesi, mahallelerin yol sorununu titizlikle değerlendirerek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Onikişubatlı vatandaşların yol sorununu tamamen gündemden çıkarmak ve çok daha konforlu yollarda seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Başkan Hanifi Toptaş’ın direktifleriyle çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hummalı bir şekilde yolları sıcak asfaltla buluşturuyor.

Başkan Toptaş’ın başlattığı asfalt seferberliği kapsamında 20 mahallede 30 gün boyunca en çok kullanılan güzergâhlarda çalışma başlatan ekipler, bu kez iş makinalarını Haydarbey ve Oruç Reis Mahallesi’ne konuşlandırdı.

Haydarbey Mahallesi’nde bozuk satıh yolda sökme işlemi başlatan ekipler, Oruç Reis Mahallesi’ndeki çalışmalarını da hızlı bir şekilde tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

Ömrünü tamamlamış yollar sıcak asfaltla çok daha konforlu hale geliyor

Onikişubat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Haydarbey Mahallesi’nin 32016’ncı sokağında asfalt çalışması başlattı. Bozuk satıh yolda sökme ve tadilat işlemlerini aralıksız sürdüren ekipler, hızlı bir şekilde çalışmaları tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunmayı hedefliyor.

Belediye ekipleri, söküm ve düzeltme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sokağı sıcak asfaltla kaplayacak. Bu çalışmaların sonunda, Haydarbey Mahallesi sakinleri daha konforlu ve güvenli bir yola kavuşmuş olacak.

Oruç Reis Mahallesi'nde asfalt çalışmaları tamamlandı

Oruç Reis Mahallesi 17. Sokak’ta ise bozuk satıh yolu sıcak asfaltla kaplama çalışmaları tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bozuk yol yüzeyini sıcak asfaltla kaplayarak vatandaşların kullanımına sundu. Bu çalışmayla, Oruç Reis Mahallesi sakinlerinin yol sorunlarının çözülürken, ulaşımın daha rahat hale getirilmesi sağlandı.

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