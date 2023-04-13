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Onikişubat Belediyesi, iftar sofrasını Kürtül Mahallesi’ne kurdu

Birlik ve beraberlik havası içerisinde düzenlediği mahalle iftar programlarıyla ‘Gönül Belediyeciliği’nin en güzel örneklerini sergileyen Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Kürtül Mahallesi’ndeki vatandaşları bir araya getirdi. Burada konuşan Başkan Mahçiçek, “Deprem bölgesine yapılan yardımlar, bu milletin güzelliğinin ve özelliğinin en önemli göstergesi. Ne zaman bir sıkıntıyla karşı karşıya gelsek, hep beraber bir bütün oluyoruz, ekmeğimizi ve soframızı paylaşıyoruz” dedi.

Onikişubat Belediyesi, iftar sofrasını Kürtül Mahallesi’ne kurdu

Onikişubat Belediyesi, iftar sofrasını Kürtül Mahallesi’ne kurdu

Birlik ve beraberlik havası içerisinde düzenlediği mahalle iftar programlarıyla ‘Gönül Belediyeciliği’nin en güzel örneklerini sergileyen Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Kürtül Mahallesi’ndeki vatandaşları bir araya getirdi. Burada konuşan Başkan Mahçiçek, “Deprem bölgesine yapılan yardımlar, bu milletin güzelliğinin ve özelliğinin en önemli göstergesi. Ne zaman bir sıkıntıyla karşı karşıya gelsek, hep beraber bir bütün oluyoruz, ekmeğimizi ve soframızı paylaşıyoruz” dedi.

13 Nisan 2023 Perşembe 18:12

Onikişubat ilçesini modern ve model hale getiren yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların gönlüne dokunan, bulduğu her fırsatta hemşerileri ile biraya gelen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayını da fırsat bilerek vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Mahçiçek öncülüğünde her gün farklı bir mahallede iftar sofraları kuran Onikişubat Belediyesi, Ramazan ayının 22’inci gününde iftar sofrasını Kürtül Mahallesi’nde kurdu.

Mahalle halkının sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan Başkan Mahçiçek, tek tek masaları gezerek, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

İftar programı, Türkiye’nin alanında önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci’nin söyleşisiyle başladı.

İftar programına AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da katıldı.

“Bu Ramazan ayı maalesef biraz sıkıntılı ve buruk geçti”

Ezanın okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Başkan Mahçiçek, “Kürtül Mahallemizin kıymetli insanları, hepinizin Ramazan-ı Şerif’ini tebrik ediyorum. Bu Ramazan ayı maalesef biraz sıkıntılı ve buruk geçti. Bir kısmımız yakınlarını, dostlarını ve akrabalarını kaybetti maalesef. Kürtül Mahallemizden olan çok değerli müdürümüz Mehmet Akgül kardeşimizi, hanımı ve dört çocuğuyla birlikte maalesef toprağa verdik. Tüm vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar temenni ediyorum. Gerçekten çok büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. Kahramanmaraş’ımızda 12 bin 600’den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda da yaralımız var” dedi.

“Gelen yardımlar milletimizin güzelliğinin ve özelliğinin en önemli göstergesi”

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını dile getiren Başkan Mahçiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinin depremin açtığı yaraları kapatacak gücün olduğunu kaydetti. Zor zamanlarda Türk milletinin birlik ve beraberlik örneği sergilediğine değinen Başkan Mahçiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Bu millet ve bu devlet büyük Allah’a şükürler olsun. Vefat edenleri geri getiremeyiz ama yıkılanları ve eksik olanları yeniden yaparız. Dikkat ederseniz biz güzel bir toplumuz, biz merhamet ve paylaşım toplumuyuz. Bu felaketten sonra sizler de şahit oldunuz, Türkiye’nin her tarafından Kahramanmaraş ve deprem bölgesine yardımlar yağdı. Binlerce tır yardım malzemesi geldi. Bu milletin güzelliğinin ve özelliğinin en önemli göstergesi. Ne zaman bir sıkıntıyla karşı karşıya gelsek, hep beraber bir bütün oluyoruz, ekmeğimizi ve soframızı paylaşıyoruz. İnşallah Cenab-ı Hakk nasip eder, önümüzdeki senelerde böyle mübarek günlerde bir araya geliriz. Doğrusu sizlerle beraber olmak çok güzel, davetimize icabet ederek bizleri onurlandırdınız. Sizlere gönülden ve yürekten teşekkürediyor, aile efradınızla birlikte hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yakında idrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Allah sizlere sağlık ve sıhhat versin. Bir kez daha vefat eden kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum”.

İftar programında çocuklar ise Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, çeşitli oyuncaklar, pamuk şeker, patlamış mısır dağıtımının yanı sıra yüz boyama etkinliğiyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Programın sonunda sahur için kumanya dağıtımı gerçekleştirildi.

Son Güncelleme: 13.04.2023 19:08
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Iftar Sofrasını Kürtül Mahallesi’ne KurduONİKİŞUBAT BELEDİYESİ
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