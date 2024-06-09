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Onikişubat belediyesi sınav heyecanına ortak oldu!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde binlerce öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ter dökerken, Onikişubat Belediyesi okul önlerinde çocuklarını bekleyen ailelerin heyecanına ortak oldu. Kurduğu çadırlarla aileleri güneşten koruyan Onikişubat Belediyesi, tatlı ve su ikramıyla da gönüllere dokundu.

Onikişubat belediyesi sınav heyecanına ortak oldu!

Onikişubat belediyesi sınav heyecanına ortak oldu!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde binlerce öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda ter dökerken, Onikişubat Belediyesi okul önlerinde çocuklarını bekleyen ailelerin heyecanına ortak oldu. Kurduğu çadırlarla aileleri güneşten koruyan Onikişubat Belediyesi, tatlı ve su ikramıyla da gönüllere dokundu.

09 Haziran 2024 Pazar 11:24

Sosyal belediyeciliğin öncüsü Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, farkını Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda da (YKS) gösterdi. Model alınan eğitim yatırımları ve projeleriyle öğrencileri sınava hazırlayan Onikişubat Belediyesi, sınav heyecanında da yanlarında oldu.

Çadırlar kuruldu, tatlı ve su ikramında bulunuldu

Onikişubat ilçesinde ikamet eden binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirebilmek için girdiği YKS maratonunun Temel Yeterlilik Testi oturumu tamamlandı. 2 gün süren sınavlara girecek olan üniversite adayları, sabahın erken saatlerinde aileleri ile birlikte okullara geldi. Öğrenciler yapılan aramaların ardından okullarda yerini alırken, veliler de okul dışında çocuklarını beklemeye başladı. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan Onikişubat Belediyesi ekipleri, hem bugün hem de yarın sınav olan okulların önünde çadırlar kurarak, velilerin rahat bir şekilde çocuklarını bekleyebilecekleri alanlar oluşturdu. 135 dakika süren sınav süresince aileleri yalnız bırakmayan Onikişubat Belediyesi’nin tatlı ve su ikramı ise gönüllere dokunurken, velileri memnun etti.

Tatlı ikramı karşısında şaşıran ve mutlu olan veliler Başkan Hanifi Toptaş’a ve Onikişubat Belediyesi’ne jestinden dolayı teşekkür etti.

Ayrıca güneşten korumak için çadır kurulmasının ince bir düşünce olduğunu belirten veliler, Onikişubat Belediyesi farkını bir kez daha gördüklerini söyledi.

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Onikişubat Belediyesi Sınav Heyecanına Ortak Oldu!
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