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Onikişubat Belediyesi, sosyal yardımlarla yaralara merhem oluyor

Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi’nin sosyal yardım çalışmaları 6 Şubat depreminin ardından artarak devam ediyor.

Onikişubat Belediyesi, sosyal yardımlarla yaralara merhem oluyor

Onikişubat Belediyesi, sosyal yardımlarla yaralara merhem oluyor

Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi’nin sosyal yardım çalışmaları 6 Şubat depreminin ardından artarak devam ediyor.

10 Nisan 2023 Pazartesi 18:21

Çadır ve konteyner kentleri gezen Onikişubat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, depremzede vatandaşlara 163 bin 200 kalem erzak, hijyen ve şifa paketi, iftariyelik ve sahurluk malzeme ile oyuncak ve pamuk şeker dağıttı.

Onikişubat ilçesini modern ve model hale getiren yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönülbelediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların kalbine dokunan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardımlarda öncü olmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik adına yaptığı yatırım, hizmet ve uygulamaları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından daha üst noktalara çıkaran Onikişubat Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla çadır ve konteyner kent ile depremzede vatandaşların yoğun olduğu noktaları gezerek saha taraması yapıyor.

Depremden sonra 138 bin 200 kalem yardım malzemesi dağıtıldı

Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını belirleyen ekipler, çalışmalar neticesinde ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları ulaştırıyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi’nde bulunan çadır ve konteyner kentler ile kampüs içindeki binalarda konaklayan depremzede vatandaşları ziyaret eden Onikişubat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, gıda paketi, şifa paketi, iftariyelik ve sahurluk malzemeleri ailelere teslim etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce 6 Şubat’taki deprem felaketinin ardından 40 bin erzak kolisi, 23 bin sahurluk kumanya, 30 bin hijyen ve şifa paketi, 13 bin büyük mutfak tüpü, 5 bin küçük tüp, 3 bin paket bebek bezi, 2 bin paket bebek maması, çadırlara ise 15 bin battaniye ve yorgan ile 7 bin 200 nevresim olmak üzere toplamda 138 bin 200 kalem yardım malzemesinin dağıtımı gerçekleştirildi.

25 bin oyuncak ve çeşitli hediyelerle çocukların yüzü güldürülüyor

Onikişubat Belediyesi, sosyal yardımlar kapsamında çocukları da unutmuyor. Her gün mahalle iftarlarında yüzlerce oyuncak ile elmalı ve pamuk şekerleri çocuklara dağıtarak yüzlerini güldüren Onikişubat Belediyesi, Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve kukla gösterileri ile de unutulmaz anlar yaşatıyor.

Bu kabil çalışmalarla çocukların deprem psikolojisinden çıkmalarını hedefleyen Onikişubat Belediyesi, çadır ve konteyner kentler ile KSÜ Avşar Kampüsü içindeki binalarda konaklayan depremzede çocukları sevindirdi.

Çocuklara yönelik psikososyalçalışmalar kapsamında ise Spor İşleri Müdürlüğü’nce şuana kadar5 bin oyuncak, 2 bin top, 10 bin pamuk şeker, 5 bin şekilli balon ve 3 bin elma şekeri dağıtıldı.

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