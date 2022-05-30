Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Onikişubat Belediyesi’nin ‘Sevgi Şarkıları Konseri’ne yoğun ilgi
Onikişubat Belediyesi’nin ‘Sevgi Şarkıları Konseri’ne...
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencileri Sanko’da
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi...
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi
ASİD ve GUSAT üyeleri istişare...
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi
Çimentonun Estetik Kullanımları Ödüllendirildi
Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi Döngel Mağarası
Doğa Yürüyüşleri’nin Bu Haftaki Adresi...
Flaş Haber
Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
Kapat

Onikişubat Belediyesi Yaz Yüzme Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

İlçenin farklı lokasyonlarında açtığı kapalı yüzme havuzlarıyla çocukların sosyal, fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Onikişubat Belediyesi, her yıl düzenlenen Yaz YüzmeKursları’ndayeni dönemi başlatıyor. 8-14 yaş arası ücretsiz Yaz Yüzme Kursu kayıtları 1 Haziran'da başlıyor.

Onikişubat Belediyesi Yaz Yüzme Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

Onikişubat Belediyesi Yaz Yüzme Kurslarına Kayıtlar Başlıyor

İlçenin farklı lokasyonlarında açtığı kapalı yüzme havuzlarıyla çocukların sosyal, fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen Onikişubat Belediyesi, her yıl düzenlenen Yaz YüzmeKursları’ndayeni dönemi başlatıyor. 8-14 yaş arası ücretsiz Yaz Yüzme Kursu kayıtları 1 Haziran'da başlıyor.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:13
banner459

Geride kalan görev süresinde kent tarihinde görülmemiş sosyal tesis yatırımlarını bir bir ilçeye kazandıran Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, Kapalı Yüzme Havuzları ile de dikkatleri üzerine çekiyor. İlçenin farklı lokasyonlarında hayata geçirdiği ve tüm vatandaşların kolaylıkla ulaşıp, kullanabildiği kapalı yüzme havuzları, yaz aylarında da çocukların yüzme eğitimi aldığı en önemli tesisler oluyor. Onikişubat Belediyesi, 8-14 yaş arası çocukların, sosyal, fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği Yaz Yüzme Kursları’nda yeni dönemin başlangıcı yapıyor. Binlerce çocuğun sabırsızlıkla beklediği Yaz Yüzme Kursları 2022 yılı dönemi ile havuzlar, çocukların sesleri ve kulaçlarıyla şenlenecek.

Yüzme kurslarına kayıtlar 1 Haziran’da başlıyor

Yaz Yüzme Kursları’na kayıtlar 1 Haziran Çarşamba günü başlayacak.Kurs boyunca, uzman eğiticiler ve cankurtaranlar çocuklara eşlik edecek. Kurslar, 1 Temmuz ile 30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yaz Yüzme Kursu’na katılmak isteyenler; Şehit Abdullah Çavuş Kapalı Yüzme Havuzu için (0344) 215 16 73, Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu için 444 70 46 – 4414, Piri Reis Kapalı Yüzme Havuzu için 444 70 46 – 4417, Şehit Hüseyin Varol Kapalı Yüzme Havuzu için 444 70 46 – 4406, Şehit Cengiz EngizekKapalı Yüzme Havuzu için ise 444 70 46 – 4420 numaralı telefondan detaylı bilgiye ulaşabilecek.

Anahtar Kelimeler:
Onikişubat Belediyesi Yaz Yüzme Kurslarına Kayıtlar Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin İlk Online Yerel Alışveriş Sitesi Hayata Geçti
Türkiye’nin İlk Online Yerel Alışveriş Sitesi Hayata Geçti
Asker arkadaşları 43 yıl sonra Kahramanmaraş'ta buluştu
Asker arkadaşları 43 yıl sonra Kahramanmaraş'ta buluştu
Ksü Üskim Ve Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi Laboratuvarları Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Ksü Üskim Ve Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi Laboratuvarları Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Doğaseverler şehrin doğal güzelliklerini ziyaret etti
Doğaseverler şehrin doğal güzelliklerini ziyaret etti
Onikişubat Belediyesi’nin ‘Sevgi Şarkıları Konseri’ne yoğun ilgi
Onikişubat Belediyesi’nin ‘Sevgi Şarkıları Konseri’ne yoğun ilgi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber